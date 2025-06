Di seguito si riporta l'intervista rilasciata a Nathan Jeffay del Times of Israel dal presidente dello Stato ebraico di Israele, Isaac Herzog.

L'intervista è un perfetto esempio dell'arroganza e della propaganda con cui lo Stato ebraico, nel corso dei decenni, ha alimentato la narrazione del "povero ebreo" che lotta contro tutto e contro tutti per la propria sopravvivenza, affrontando ogni volta "cattivi" di ogni risma, ordine e grado.

In pratica, è un sovvertimento della realtà che, come sempre, si fa scudo della shoah, e dei milioni ebrei usati da Israele per giustificare e promuovere apartheid e genocidio... persone che, in tal modo, vengono uccise una seconda volta! Altro che salvaguardarne la memoria!





Pochi istanti dopo il suo ritorno nella sua casa di Gerusalemme dall'ospedale di Beersheba colpito giovedì dall'Iran, il presidente Isaac Herzog aveva in mente due temi: l'aggressione dell'Iran e le difficoltà degli ebrei della diaspora, costretti a fronteggiare un odio crescente.Per questa intervista, condotta più tardi quel giorno, il suo staff aveva rinunciato alle sedie decorate che vengono spesso utilizzate, ritenendo che l'atmosfera del giorno richiedesse un ambiente più sobrio. Decine di persone erano appena rimaste ferite nell'attacco al Soroka Medical Center di Beersheba, ed era chiaro che l'esperienza di visitare il luogo dell'attacco lo avesse colpito.Herzog è un uomo che non prende alla leggera i parallelismi con l'Olocausto. Suo padre, l'ex presidente Chaim Herzog, liberò Bergen-Belsen con l'esercito britannico. Alla domanda sulle azioni del padre durante la Seconda Guerra Mondiale e se l'Iran rappresenti davvero una minaccia per il popolo ebraico, simile a quella dei nazisti, la sua risposta è stata chiara.Herzog ha affermato che è in corso una "guerra contro gli ebrei" e che le persone dovrebbero prendere sul serio l'equazione Olocausto-Iran. Ha insistito sul fatto che, con gli attacchi preventivi contro i siti nucleari e militari iraniani lanciati da Israele il 13 giugno, lo Stato ebraico ha colto l'opportunità "ora o mai più" per scongiurare una potenziale catastrofe simile all'Olocausto."Guardate, gli iraniani hanno piani espliciti per annientare Israele", ha detto. "Lo dicono, e sappiamo che li hanno. Questo è il loro obiettivo. Dovremmo esserne ben consapevoli"."Quello che stiamo facendo ora è una campagna eroica per rimuovere le reali minacce esistenziali allo Stato di Israele, per consentire agli ebrei di venire qui e prosperare, per consentire loro di prosperare nelle loro comunità in tutto il mondo senza minacce, senza queste cellule terroristiche degli iraniani e dei loro delegati, senza minacce a Israele e senza passare alla bomba, che è lo sviluppo più pericoloso nell'umanità", ha detto Herzog.Parlando dell'attacco all'ospedale di Beersheba, Herzog ha detto: "Penso che sia disgustoso e orribile. Sappiamo che è stato un attacco all'ospedale istigato dall'Iran perché vogliono ... indebolire emotivamente la nostra spina dorsale".Herzog ha affermato che questo è il motivo per cui i bombardamenti missilistici iraniani, che in una settimana di ostilità hanno ucciso 24 persone e ne hanno ferite migliaia, hanno preso di mira indiscriminatamente i centri abitati di Israele. Ha elogiato i sistemi di difesa aerea israeliani e le istruzioni complete del Comando del Fronte Interno affinché i civili si rifugiassero, attribuendo al contempo il merito a una potenza superiore."Grazie a Dio, come per un vero miracolo, nessuno è morto", ha detto, riferendosi al fatto che il personale dell'ospedale aveva fatto uscire i pazienti da alcune aree pochi istanti prima che l'attacco colpisse l'edificio nelle prime ore di giovedì mattina.Israele ha "molte capacità", ha detto. "Non abbiamo ancora dimostrato tutto".Ha anche parlato dell'"immensa resilienza" di Israele e del valore israeliano della vita. Riferendosi a quello che ha definito il rifiuto di Hamas di negoziare seriamente sulla questione degli ostaggi rapiti da Israele il 7 ottobre 2023, ha affermato: "Il loro modo di pensare è: 'Non ci importa di morire'. Ma ci importa della vita".Herzog ha affermato che l'impegno di Israele per la vita è sottolineato dalla determinazione a ricostruire nei luoghi colpiti dai missili iraniani, tra cui il Centro Medico Soroka e il Weizmann Institute of Science di Rehovot. Ha aggiunto che in quei luoghi "ricreeremo la vita perché siamo una nazione molto resiliente e straordinaria".Herzog ha insistito sul fatto che la guerra contro l'Iran deve essere vista come una lotta per il mondo libero, non solo per Israele."È questo che la gente non capisce", ha detto. "Adorano criticare Israele automaticamente, ma in realtà stiamo difendendo l'Occidente. Stiamo difendendo l'Europa".Ha affermato che il regime iraniano gestisce una "macchina da guerra pianificata contro di noi, ma in realtà i prossimi in lizza sono gli europei e tutti coloro che sono 'infedeli', come li chiamano".Herzog ha fatto appello ai rabbini affinché continuino a pregare e a mostrare solidarietà."Ricordate, i vostri fratelli e sorelle sono sotto attacco qui, a proteggere e difendere il mondo libero", ha detto. "Se non fosse per noi, l'Europa e gli Stati Uniti sarebbero i prossimi. Quello che stiamo facendo è una mossa storica per cambiare la realtà in Medio Oriente e offrire la pace per il futuro".Rivolgendosi al mondo ebraico in generale, ha esortato le comunità della diaspora a rimanere forti."Dite a tutti di non aver paura e di reagire. Usate tutti i mezzi a vostra disposizione, legali, pubblici, tutto il resto. Ci sono molte più persone di quanto pensiate con voi", ha detto Herzog. "So che ci sono dei rischi. Non mi tiro indietro. So che c'è dolore".Herzog ha reso un omaggio speciale agli studenti ebrei di tutto il mondo che si dimostrano assertivi e "molto orgogliosi" di fronte al sentimento anti-israeliano e all'antisemitismo nei campus universitari."Vorrei dirlo a tutti i nostri cari studenti ebrei. Sapete, ci sono stati molti periodi nella storia ebraica in cui gli studenti non potevano esprimere le proprie opinioni e i propri punti di vista", ha detto."State uniti, combattete. Siete più forti di quanto pensiate. Molte persone vi sostengono. Non tiratevi indietro", ha detto. "Questi nemici se ne andranno e noi prevarremo e vinceremo. Am Yisrael Chai [il popolo d'Israele vive]".