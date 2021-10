Pequod Acoustics ha firmato un accordo di collaborazione con Kawasaki Puccetti Racing. Le sue casse Hi-Pro viaggeranno in tutto il mondo per diffondere la musica nell'area hospitality del team italiano per due anni, durante la stagione 2021 e 2022 del campionato Superbike. Inoltre, lo stand di Kawasaki Puccetti Racing all'EICMA di Milano (23 - 28 novembre 2021) suonerà decisamente bene, grazie a Pequod.

Tra l'altro, è una collaborazione che mette in luce una caratteristica importante: gli speaker Pequod Acoustics, 100% Made in Italy, sono fatti per viaggiare: hanno infatti un rapporto molto basso tra SPL (livello di pressione sonora) e peso del sistema (dB/Kg).

Il colore che Pequod Acoustics ha scelto per questo sistema audio è ovviamente verde, come le moto Kawasaki. Il sistema comprende 4 Zephirus, 2 Borea e un APEX Intellipower10m, un amplificatore a 4 canali da 2500W.



Pequod Acoustics: diffusori Hi-Pro Made in Florence che si fanno notare.

Proprio come il capitano Achab in "Moby Dick" guida la sua baleniera Pequod alla ricerca della balena bianca, i due fondatori di Pequod Acoustics, i fratelli Simone e Andrea Ugolini, entrambi ingegneri guidano la loro azienda alla ricerca della perfezione nella riproduzione del suono. Ci sono altre connessioni tra mare e Pequod Acoustics: i diffusori sono realizzati in vetroresina, lo stesso materiale utilizzato per le barche da regata. E' resistente e facile da riparare. Inoltre, nel logo aziendale, si vede chiaramente la forma di un pesce sega. Questo pesce ha un rostro in grado di "sentire" le onde elettriche delle sue prede… I diffusori Pequod Acoustics fanno il contrario: diffondono musica perfettamente.

I diffusori Pequod Acoustics hanno un impatto visivo notevole. Le loro forme arrotondate, le loro grandi dimensioni si distinguono dalle solite scatole quadrate grigie delle apparecchiature audio. Ma Simone e Andrea Ugolini hanno scelto solo i colori forti (bianco e rosso, soprattutto) delle loro casse acustiche. La forma dei coni è stata creata dal suono stesso. "I nostri diffusori potevano avere solo questa forma e dimensioni. Ecco perché suonano così bene", dicono i fratelli Ugolini.

Il viaggio senza fine di Pequod Acoustics inizia a Firenze, dove le casse vengono progettate, ingegnerizzate e poi prodotte. Non è un caso. Negli stessi luoghi dove Leonardo Da Vinci dette vita alle sue invenzioni, oggi c'è una filiera di aziende italiane dedicate all'audio high-end (le apparecchiature dedicate agli appassionati di hi fi) ed al pro audio (ciò che ci diffonde musica nei locali e ai concerti)...



ALCUNE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE CASSE PEQUOD ACOUSTICS

Alta potenza

Estrema sensibilità

Estrema chiarezza e nitidezza

Imbattibile dinamica nell'ascolto

Rapporto molto elevato tra livello di pressione sonora (SPL) e peso dell'impianto (dB/KG)

Rapporto molto basso tra costo e livello di pressione sonora (SPL) (€/dB)

Robustezza, elevata resistenza ai graffi e agli urti

Costruito con materiali compositi ad alta resistenza e rigidità

Facilità di accesso in caso di riparazioni

Tecnologicamente avanzato

Personalizzabile

Design che si fa notare

Grande leggerezza e trasportabilità

Semplice installazione, con sostegni e in sospensione

Supporto tecnico personalizzato

Progettazione, produzione, assemblaggio e componentistica Made in Italy