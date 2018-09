Cool influenzer: che cosa è cambiato da Humphrey Bogart a Ferragnez

Cool hunter in inglese significa cacciatore di tendenza, un attento occhio che osserva quanto accade negli ambienti Vip, nel mondo dell’arte, annota le sue impressioni più vive girando fra le vie della metropoli e nei luoghi di incontro più alla moda come pub e discoteche. Nella sua essenza il cool hunter è un misantropo, detesta la confusione e tutto ciò che insegue la massa, che considera oggetto informe utile solo alla sua attenta analisi di previsione, ovvero riuscire a comprendere le prospettive verso cui si muove. Nasce spontaneo il confronto fra le generazioni , se non altro per capire dove arriva la cultura e con lei la politica e con entrambe la società.

Nell’immediato dopoguerra l’indimenticabile Humphrey Bogart, sigaretta in bocca cappello sulle ventitré, con uno stritolante abbraccio baciava donne dalle labbra fiammanti e dalle lunghe ciglia palpitanti ( un femminile quasi sempre senza parole nonostante il cinema avesse da tempo introdotto il sonoro). Bogart fu un grande influenzer, fu idolo di una generazione di maschio autoritario che con uno sguardo trasversale sottintendeva il suo potere. E tutti ad identificarsi con Casablanca e con la sua innamorata, agganciata all’immancabile cappottone del divo! Il veloce cammino dell’ Italia che puntava alla ricostruzione, dimenticarsi delle macerie prodotte dalla guerra, ricreare la solidità di edifici, delle città dove poter vivere, la sicurezza che presupponeva la solidità della famiglia con stabili ruoli maschile femminile, mentre alla radio Fred Buscaglione cantava che bambola e che aveva sposato una piccola così …

Furono ritmi del rock and roll, mio padre lo ballava benissimo, persino con una nazionale senza filtro fra le labbra, le mogli volevano mariti “ganzi” ma con posti sicuri, gli anni 60 arrivarono in fretta e misero i bigodini sulla testa desiderose di elettrodomestici, lucidatrici, televisioni, transistor, automobile, nessuno doveva restare senza. La cultura ha questo compito fondamentale: spingere la riflessione sul sovvertimento dei costumi, dei ruoli, aprire o chiudere lati della personalità su cui agisce l’identificazione: il sogno fu l’energia e la velocità, la pepata Rita Pavone, la faccia pulita di Gianni Morandi, ma soprattutto la seicento, i ponti in cemento armato che permisero la rapidità di collegamenti, la frenesia di arrivare …

Negli anni settanta. Questa è la parte che mi delizia di più nello scorrere l’album della memoria, che poi le foto ricordo le fanno i parrucchieri, i sarti e i cantanti, la mia adolescenza con la Carrà, l’adrenalina della disco music, i capelli corti, i jeans strettissimi, nelle mie vene lo spirito di rivoluzione e di parità, si ammirava ma ancora non si toccava con mani l’uguaglianza fra i sessi, in senso di opportunità: la rivoluzione culturale propose fino ai primi anni 80 modelli in cui identificarsi ma, soprattutto nei contesti lavorativi, le donne continuavano ad esistere con ruoli secondari e subordinati, emergere con le proprie capacità era quasi impossibile. Jane fonda si dava un gran da fare con la ginnastica, muscoli tonici, spalle larghe, sfilavano sulle passerelle giacche da uomo obbiettivo manager che, tradotto in tutte le lingue, significa il potere. Unisex. Culturale. Le masse e la media borghesia non ne presero mai parte. Per la maggior parte delle donne, essere sedute dietro una scrivania con segretari al seguito fu solo un utopia da inseguire segretamente, forse fra le mura domestiche qualcosa l’hanno ottenuta, forse. . .

Negli anni novanta fu cancellato, a mio avviso, l’icona di stile in cui identificarsi, se per stile intendiamo l’estetica dei linguaggi dell’arte come interprete del pensiero collettivo. Sempre più lontano dall’estetica con una traiettoria verso la cosmetica. Globalizzato e con una crescente perdita di ideologia. Ben presto con le tasche vuote.

Spaurito e impreparato ai grandi spostamenti migratori la società è testimone di un paradosso che culturalmente la vede da un lato mischiarsi a nuove religioni usi e costumi, dall’altro attiva nella comunicazione e nelle relazioni con i social network, lontana e al riparo dal contatto fisico. Nell’illusione dell’avvicinamento, le distanze sono siderali.

Ed ecco apparire i nuovi modelli di felicità, Chiara Ferragni bella bionda che fa tutto al posto di niente, e la sua metà Ferragnez, stratatuato rapper, originario di Potenza, più piccolo di lei di qualche anno, avesse finito almeno il liceo …! Applauditi dalle masse, loro sì che ce l’hanno fatta, a farsi seguire con gli smarthphone senza neppure muoversi da casa per andare a lavorare, a farsi eleggere le nuove icone da imitare.

Se il modello di stile rappresenta le forme culturali, da Bogart a Ferragnez, si è passati dal jazz ad una società che muove il suo ventre al ritmo del tribalismo di strada, ed io che non so neppure un titolo di queste canzoni rap, annoto i miei pensieri sul taccuino del tempo.