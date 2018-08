Rieti Cuore Piccante, dal 29 agosto al 2 settembre Rieti capitale mondiale del peperoncino

La cerimonia di inaugurazione di Rieti Cuore Piccante è fissata per mercoledì 29 agosto alle ore 18 in piazza Mazzini. Un centinaio gli stand con prodotti che vedranno il peperoncino assoluto protagonista presenti nelle principali piazze e vie del centro storico.

Inoltre, insieme alla mostra con peperoncini provenienti da tutto il mondo, allestita al Chiostro di Sant’Agostino in piazza Mazzini, sarà anche possibile ammirare l’esposizione di oltre 800 varietà di peperoncino al Campo catalogo presso il Centro Sperimentale Carlo Jucci – Università di Perugia che apre ai visitatori nelle giornate della Fiera (ogni giorno due navette gratuite dell’Asm partiranno dal piazzale della Stazione Ferroviaria).

«Anche per l’edizione 2018 - ha dichiarato durante la presentazione Stefano Colantoni, Presidente dell’Associazione Peperoncino a Rieti e Delegato dell’Accademia Italiana del Peperoncino - saranno cinque le giornate con numerosi appuntamenti legati da un unico filo conduttore, il peperoncino. Miriamo ad una crescita culturale del territorio, volta a stimolare l’interesse di mercati anche internazionali ed è stimolante vedere come ogni anno si ampli sempre più la rete di chi condivide i nostri stessi traguardi con le Ambasciate del Belgio e del Vietnam che hanno concesso il loro patrocinio alla Fiera.»

Da non dimenticare anche la parte relativa ai convegni, che quest’anno svolgerà i suoi lavori in piazza Cesare Battisti, ogni giorno alle 18.30: non mancheranno approfondimenti tematici di carattere scientifico, culturale e divulgativo, mentre Piazza Cesare Battisti farà da cornice, ogni sera dalle 21, agli Show cooking condotti da Chef di livello nazionale ed internazionale, che avranno come protagonista il peperoncino.

Imperdibile anche l'evento Notte Rossopeperoncino che torna il 31 agosto con il carnevale brasiliano itinerante del gruppo internazionale di Capoeira Topazio e, soprattutto, la gara di mangiatori di peperoncino, che si svolgerà alle 21 in piazza Mazzini.

Per il programma completo e tutte le informazioni in dettaglio è possibile visitare il sito www.rieticuorepiccante.net, la pagina Facebook Rieti Cuore Piccante o la pagina Instagram Rieti_Cuore_Piccante.