Un’auto scorre lenta sull’asfalto, ancora fresco della notte appena passata. Il silenzio del mattino si posa su un ristorante chiuso, che la sera precedente aveva ospitato una serata lunga e faticosa. I segni della fatica sono ancora nell’aria: odore di cucina, sedie accostate male, piatti e bicchieri impilati dietro il bancone.

Eppure, fuori dal locale, qualcosa non torna. C’è un via vai continuo di persone che entrano ed escono, ma questa volta nessuno ha fame. Nessuno è venuto per mangiare. Nei bagni del piano di sotto, nascosto alla vista dei clienti, è accaduto qualcosa di terribile: un omicidio efferato. Un morto.

Con queste immagini si apre Misfatto indigesto al Bulldog, il romanzo di Roberto Roganti che introduce il personaggio di Grogghino, impegnato nel suo primo caso. È una storia che inizia in un luogo familiare, un ristorante, e si trasforma in uno scenario di indagine.

L’autore accompagna il lettore in questo contrasto: da un lato l’apparenza normale della vita quotidiana, con i suoi ritmi, le sue abitudini, dall’altro l’irruzione improvvisa della violenza, che spezza la routine e costringe tutti a guardare sotto la superficie. La scena è semplice, ma potente: il movimento dell’auto, il locale chiuso, le persone che accorrono, la scoperta del cadavere nei bagni.

Grogghino viene chiamato a risolvere il mistero. Chi è la vittima? Perché è stato uccisa? Come può un delitto così brutale verificarsi in un posto dove poche ore prima si rideva e si brindava? Il ristorante, luogo di socialità, diventa il teatro di un crimine che nessuno avrebbe potuto immaginare.

La scrittura è attenta a ogni dettaglio, guida il lettore attraverso la tensione della scoperta e la curiosità di capire chi sia il colpevole. L’indagine comincia tra tavoli e corridoi che sembravano anonimi, ma che adesso nascondono segreti e domande. Il protagonista, Grogghino, si muove in questo spazio con determinazione, cercando la verità dentro un ambiente che, fino alla notte prima, era solo un ristorante come tanti.

Misfatto indigesto al Bulldog è un romanzo pensato per chi ama i gialli, per chi è attratto dalle storie che si sviluppano a partire da un dettaglio inaspettato e portano il lettore a indagare insieme al protagonista. La forza del racconto sta proprio nella sua capacità di trasformare la normalità in mistero, senza effetti speciali, restando fedele a una narrazione realistica.

Il primo caso di Grogghino invita a riflettere su quanto poco conosciamo davvero i luoghi e le persone intorno a noi. Un ristorante può essere molto più di un semplice locale: può diventare il cuore di una storia complessa, un enigma da risolvere, un punto di partenza per scoprire verità nascoste.

Con Misfatto indigesto al Bulldog, Roberto Roganti ci offre un giallo che comincia in silenzio e cresce pagina dopo pagina, accompagnando il lettore alla scoperta di un delitto e della sua risoluzione. Un romanzo che unisce la familiarità della vita quotidiana alla tensione di un caso poliziesco, senza mai perdere il contatto con la realtà.