Il goriziano Tiger Dek sbanca la classifica internazionale EuroIndie Music Chart

"Uomo tana", il nuovo singolo del "cant-attore" goriziano Tiger Dek continua a stupire: a poco più di un mese dalla sua uscita è arrivato al primo posto nella prestigiosa classifica radiofonica internazionale EuroIndie Music Chart, unica canzone italiana presente nella Top Ten.

La classifica viene stilata in base alle trasmissioni radiofoniche affiliate all’European Indie Music Network e al gradimento del pubblico, in collaborazione con Musik and Film Records (USA), Omni Media Group (USA), European Indie Music Network (UK), MEI-Sangiorgi (IT), AudioCoop (IT) Vittek Records (IT), LFD Press (IT), Tibo TV (AL).

meiweb.it/2019/08/28/nuova-euro-indie-music-chart-in-testa-tiger-dek/

Il videoclip - che vede la partecipazione di Doroty Princess e di Nuelle, che ha fornito anche la propria consulenza artistica al progetto - pubblicato nel canale YouTube "Tiger Dek", ha superato le 150.000 views, catturando l'attenzione dei principali webmagazine.





Ironico e provocatorio, il singolo “Uomo tana” vuole farci riflettere su come nel tempo si siano succeduti differenti modelli “comportamentali” e stereotipi “culturali” alla base del rapporto uomo/donna, fino all’apparire -secondo Tiger Dek- dell’ “uomo tana”:remissivo e accomodante, proprio per questo preferito agli altri, in virtù di una certificata fedeltà.

Ma tu, che tipo di uomo sei, sembra chiederci Tiger Dek? Quello maschilista e possessivo del passato, seppur ancora presente in alcuni contesti sociali?

Ti riconosci nel ribelle e “alternativo”, ma ideologicamente impegnato, degli anni Sessanta? Ammiri i narcisisti e culturisti, degli edonistici anni Ottanta? Oppure pensi sia meglio comportarsi da “uomo tana”: docile e accomodante, che per l’incondizionata“affidabilità” riesce a sbaragliare la concorrenza…

Per saperlo non rimane altro da fare che ascoltare Tiger Dek con il suo "Uomo tana".

