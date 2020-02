Brad Pitt si è aggiudicato l'Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per Once upon a time in Hollywood.

La prima persona che l'attore ha abbracciato dopo la vittoria è stata Leonardo DiCaprio.

Una volta salito sul palco per i ringraziamenti di rito, Pitt ha elogiato DiCaprio, suo compagno di lavoro in Once Upon A Time In Hollywood di Quentin Tarantino, in modo sincero con commenti scherzosi, per poi citare - come di rito - figli e genitori.

Ma prima, da parte di Brad Pitt, non è mancata una punta polemica all'attualità politica, quando ha ricordato che i ringraziamenti per un Oscar non devono superare i 45 secondi, mentre il Senato degli Stati Uniti non li ha concessi a John Bolton, riferendosi al rifiuto dei senatori repubblicani di rifiutarsi di chiamare i testimoni alle udienze per l'impeachment del presidente Trump.







Successivamente, in sala stampa, Pitt non si è scusato per aver espresso una posizione politica sul palco ed al riguardo ha ribadito: "Sono stato davvero deluso da quanto accaduto in questa settimana. È stato un giorno triste e non credo che dovremmo ignorarlo. Sono molto serio al riguardo".