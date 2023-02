Venerdì 17 febbraio '23 ecco al River - Soncino (CR) un imperdibile Carnival Bit Party. E' una festa di Carnevale tutta da vivere con gli amici. In console come dj ci sono Gianmaria Lancini e Dj Ambro. Ingresso riservato a chi ha più di 18 anni.



Sabato 18 invece ecco Ale Basciano al mixer di River - Soncino (CR). E' ormai dj che arriva in console dopo una lunga carriera in tv (Ciao Darwin, Uomini e Donne, Temptation Island, etc), torna Cristian Marchi. Dj producer dalla carriera infinita, è un vero top italian dj. Quando è in console e in studio di registrazione, propone da sempre un mix vincente di ritmo e melodia. Su Instagram ha oltre 160.000 follower ed è da sempre un riferimento per chi vuol divertirsi con la miglior dance music del pianeta… ma solo e soltanto in modo sano. Cristian fa sport e conduce una vita assolutamente normale. Sui social la racconta, sapendo di essere un riferimento per tanti ragazzi.



E' già in programma anche un sabato notte scatenato al River - Soncino (CR) per il 25 febbraio 2023. In console infatti come special guest c'è Stefano Pain. Il suo sound è house, ma non solo. Originario di Alessandria, è attivo come dj in ambito nightlife & dintorni sin dall'età di 15 anni... ma questo succede a tanti. A pochi colleghi invece capita di scrivere e far uscire dischi come "Quake", pubblicata Revealed, l'etichetta di Hardwell, già dj numero uno al mondo per DJ Mag. La traccia è stata inclusa nella colonna sonora nel recente Dom Hemingway, film hollywoodiano di Richard Shepard con Jude Law, più volte candidato all'oscar. E non è tutto la sua "RAM TAM TAM (Pilot 6 – Armada) è stato scelta dagli Swedish House Mafia per i loro set per diversi mesi ed è presente nel film-documentario "Leave The World Behind".



