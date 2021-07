La Giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Edoardo Pracanica e dall’architetto Carmelo Dragà, per il recupero dell’ex asilo Calcagno di Vaccarella da destinare a Museo delle Tradizioni marinare: approvato dall’Esecutivo su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo, prevede una spesa di un milione di euro finalizzata – come evidenzia lo stesso Romagnolo – al miglioramento sismico del fabbricato con la sostituzione della copertura, la realizzazione di scale e ascensore, la ricollocazione dei pavimenti e tutta una serie di opere tali da consentire la destinazione d’uso a Museo delle tradizioni marinare. “Il progetto – conclude Romagnolo – è stato esitato positivamente anche in Conferenza di servizi, alla quale hanno preso parte l’ufficio del Genio civile di Messina, l’Asp, la Soprintendenza, il comando provinciale dei vigili del fuoco, e, non appena riceveremo le somme, si potranno attivare le procedure per aggiudicare i lavori. I fondi saranno messi a disposizione dall’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità nel programma regionale di finanziamento che intende favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano nei Comuni con popolazione inferiore ai 60 mila abitanti”. “É stata una corsa contro il tempo – aggiunge il Sindaco Pippo Midili – in quanto avevamo a disposizione appena 60 giorni per rendere il progetto esecutivo e quindi ottenere tutti i pareri, approvarlo ed inviarlo. Ringrazio quindi gli uffici per essersi attivati subito con impegno, ma anche l’architetto Nino Giardina, che nel 2011 aveva predisposto un progetto, che, pur non essendo esecutivo, ha rappresentato la base per giungere a questo intervento, che punta a riqualificare non solo un bene da decenni aggredito dal degrado, ma il nostro borgo marinaro”.