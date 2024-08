Non ho mai sopportato Giorgia Meloni. I suoi comizi elettorali si sono rivelati una colossale messinscena per imbonire gli elettori facendo credere che la "pacchia sarebbe finita", che l'Italia si sarebbe fatta rispettare in Europa e, invece, entrata nella stanza dei bottoni, è diventata il cagnolino addomesticato di Usa e Ue.

Se l'ex cameriera della Garbatella è diventata premier, non è stato per chissà quali meriti o capacità, perché l'unico merito della Meloni è stato quello di promettere cose che sapeva bene di non poter mai mantenere. Bastava farlo credere. Tanto agli italiani basta far credere che gli asini volino, che gli elefanti siano leggeri e che le lumache siano più veloci dei ghepardi per assicurarsi un posto al sole. L'abilità di Meloni è stata quella di aver approfittato del vuoto che si era creato a destra per ereditare i voti dei leghisti e dei forzisti. Ma la puffa mannara sa benissimo che un'occasione simile non si ripeterà più. Che, una volta caduto il suo governo, a Palazzo Chigi lei non metterà mai più piede. Ecco perché punta al premierato: per essere sicura di restarci a Palazzo Chigi, a costo anche di appoggiare le autonomie regionali e ridurre l'Italia in tanti piccoli Stati, come ai tempi di Garibaldi e Cavour.

Tuttavia, la capa del governo non ha fatto i conti con Sergio Mattarella che ha annunciato: “Le condizioni minime della democrazia sono esigenti: generalità e uguaglianza del diritto di voto, la sua libertà, proposte alternative, ruolo insopprimibile delle assemblee elettive e, infine e non da ultimo, limiti alle decisioni della maggioranza, nel senso che non possano violare i diritti delle minoranze e impedire che possano diventare, a loro volta, maggioranze”.

Un avviso al governo Meloni e al mito della donna sola al comando. Un obiettivo che procede da quasi due anni, con decreti che puntano ad annullare il Parlamento, diffondendo a media unificati l'egemonia di Fratelli d'Italia che sa tanto di egemonia post fascista, come ha scoperto Fanpage che ha riportato all'attenzione del pubblico come la Gioventù Nazionale, un ramo di Fratelli d'Italia, con il favore delle tenebre osannava il duce, inneggiava al fascismo e invocava le leggi della razza e delle etnie.

Giorgia Meloni è consapevole che non durerà, che non potrà durare, come tutti i governi che l'hanno preceduta. Lei è una delle tante meteorite che hanno attraversato il nostro Paese nel corso della Seconda Repubblica. Comete che oggi ci sono e domani sono passate sotto i colpi di crisi di governo che avvengono in Italia un giorno sì e l'altro pure. Ed è per questo che vuole il premierato.

Ma in questo modo rischierà di fare la fine Robespierre, “ipnotizzato dalle sue chimeriche idee, pronto ad impiegare metodi degni dell’Inquisizione per propagarle”.

Che fine fece Robespierre è noto. Non crediamo che Giorgia Meloni andrà incontro allo stesso destino. Ma la narrazione del suo governo non lascia presagire un lieto fine. Né per lei né per un Paese che si è affidato a un fenomeno da baraccone.