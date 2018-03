Il capogruppo del Pd Rosato esclude, secondo lui, la partecipazione di Renzi e Calenda alle primarie

Dopo la disastrosa sconfitta del Partito Democratico alle elezioni del 4 marzo 2018, l'ex capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, ha dichiarato in un'intervista rilasciata ad un programma televisivo su La7 che né Matteo Renzi, né Carlo Calenda parteciparanno alle prossime primare del Partito Democratico:

«Secondo me Renzi ha detto con chiarezza che non si ricandida alle primarie, non vuole fare il segretario, ha fatto la sua parte.

Lo ha detto – ha aggiunto Rosato – quando ha detto mi dimetto, facciamo il congresso. Altrimenti avrebbe detto mi dimetto e mi candido al congresso!»