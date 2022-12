“Siamo pronti a riscrivere la storia d'Italia”, ha scritto Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook. Ma di quale storia sta parlando? La sua Legge di Bilancio è un disastro, bocciata da tutte le forze economiche e sociali e condita da errori, favori e cinismo. Mario Draghi aveva tracciato la via, Giorgia Meloni l'ha resa più tortuosa e confusa.

Tanto per cominciare, la tanto decantata unità della destra è solo paventata, ma nei fatti latita. Fin dal primo giorno di insediamento del governo, sono emerse divisioni e distanze tra i tre schieramenti che compongono la maggioranza, con Forza Italia che non ha gradito certe decisioni cervellotiche di Meloni, tanto da portare a critiche, compromessi, gioco al ribasso e perfino “minacce” di Meloni di cambiare alleati, con Calenda che ha già messo le mani avanti.

E che dire dei passi indietro fatti dal governo? La rivoluzionaria della Garbatella ha ritirato la legge sui pagamenti elettronici. Bruxelles ha detto che non si può fare. Che non si può permettere ai commercianti di rifiutare pagamenti con il Pos per cifre sotto i sessanta euro, perché si rischia di incentivare i furbetti del fisco. E questo non è in linea con il programma del Pnrr. Così come non sono in linea con il buon senso i tentativi fatti dall'esecutivo di inserire nella manovra condoni fiscali e scudi penali.

La logica che segue il governo Meloni è una logica da lobbismo. Si tagliano i sussidi ai poveri ma si introduce nella manovra finanziaria un aiuto per salvare le squadre di calcio dai debiti che hanno con le banche. Novecento milioni destinati ai presidenti delle società sportive. A volere questa norma è stato Claudio Lotito, patron della Lazio e senatore di Forza Italia. Novecento milioni sono una bella boccata d'ossigeno per i club di Seria A che affogano nella palude della loro malsana gestione. Ma dove salteranno fuori i soldi? Non si sa.

Poi c'è la questione del reddito di cittadinanza. Pomo della discordia tra le forze politiche e sottoposto a un campagna mediatica feroce. Il governo sta gradualmente smontando il sussidio pentastellato senza però chiarire cosa intenda fare per assistere le persone considerate “occupabili” che presto diventeranno “inoccupate”. Si parla di corsi di formazione, di decontribuzioni per chi assume, di obbligo ad accettare qualsiasi lavoro. Una riforma dei meccanismi di sostegno che è poco più di un annuncio vago. Come le discussioni sulle pensioni, sul caro energia, sul taglio del cuneo fiscale. Finora solo chiacchiere continuamente modificate dalla Ragioneria di Stato.

La tecnica sembra essere chiara: presentare un piano complessivo da poter modificare dopo aver valutato le reazioni dell'opinione pubblica. Nel caso che le note stonano, allora si modificano i tasselli. Potrebbe essere una mossa accettabile se non fosse che così si gioca con la vita di decine di migliaia di persone che, con questa disastrata e confusa destra, rischiano di diventare pedine di un gioco al massacro.