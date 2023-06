Un altro grande party prende vita sabato 10 giugno 2023 nel Bolgia Summer Garden, a Bergamo. In console arrivano due assi della scena techno Made in Italy come T78 e Scarlett. Insomma, un'altra notte memorabile, all'insegna dell'elettronica di livello, per il top club sull'A4.



T78, dj producer italiano, è il fondatore dell'etichetta techno Autektone Records, che oltre ai suoi fa sentire forti anche i ritmi ed i suoni di Ricci e Mr Marvin. T78 si approccia alla techno in maniera eccellente, ed ogni giorno più creativa, cresce così rapidamente nella scena. Remixa "All the hurts we made" di Moby, nel 2022 è su "Good", classico di Marco V, che mette mano. Il risultato, in pista come in studio, è devastante, un treno techno che travolge tutto, con suoni e melodie sempre più innovative. Come quelle di "Laser Bolt", pubblicata con Cosmic Boys a fine maggio 2023 sulla sua label.



Dopo un top club come il Bolgia di Bergamo, dove è sul palco il 10 giugno, il 16 c'è lo Schrotty di Colonia, ad attenderlo, in Germania. Si interseca con il suo stile potente e innovativo quello del collega Scarlett, in console con T78 al Bolgia la stessa sera. Ha suonato in festival in Asia, Europa e USA, e poi nei super club del mondo come l'Eden ad Ibiza. I suoi dischi sono nelle borse di Carl Cox e Joseph Capriati. Il più recente, l'emozionante "Geonosis EP", l'ha pubblicato ad aprile. Chiudono il cerchio nel giardino elettronico del Bolgia assolute garanzie come Ferdi, Simon Ricci e Cristopher Arcuri.



Basta così? Ovviamente no. Perché durante la stessa serata al Bolgia si balla anche nella Lab Room con il party We Know. La festa inizia alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



Il party che vede protagonisti gli italiani T78 e Scarlett al Bolgia di Bergamo sabato 10 giugno 2023 è solo l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui I HATE MODEL, 999999999 e KLANGKUENSTLER.



10/06 T78, Scarlett @ Bolgia Summer Garden

https://www.bolgia.it/t78-scarlett/



Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino