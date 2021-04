Nello scorso weekend, il servizio di Content Delivery Network offerto da Comcast Technology Solutions non ha funzionato al meglio. Comcast è uno dei principali fornitori di servizi per le piattaforme di streaming ed è anche fornitore di Dazn.

Quindi, se Comcast non funzionava o non funzionava al meglio, allora anche chi abbia voluto assistere ad una delle partite di Serie A trasmesse da Dazn ha avuto disagi, molti disagi.

Per questo Dazn si è scusata con i propri clienti, anticipando un risarcimento per quanto accaduto. Secondo il Corriere dello Sport, l’ipotesi di cui si parla è quella di un mese aggiuntivo di abbonamento, naturalmente gratuito.

Dal prossimo anno i servizi per lo streaming non saranno più forniti da Comcast, ma da Tim.

Nel frattempo, la Lega Serie A ha subito chiesto rassicurazioni a Dazn per avere conferma che simili episodi non si verifichino anche in futuro.