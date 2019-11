«Ringrazio i commissari straordinari dell'ex Ilva per aver depositato nelle mani del Procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, e del procuratore aggiunto Maurizio Carbone, un esposto denuncia con al centro il comportamento di ArcelorMittal, in particolare per "fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale, lesivi dell'economia nazionale"».

Questo è quanto ha dichiarato sabato il ministro dello Sviluppo Patuanelli dopo che i commissari dell'ex Ilva, successivamente al ricorso ex art.700 depositato al tribunale di Milano contro il recesso all'acquisto presentato da ArcelorMittal, sabato hanno consegnato direttamente nelle mani del procuratore della Repubblica di Taranto, una denuncia relativa a verificare possibili rilievi penali in rapporto a quanto fatto da ArcelorMittal negli ultimi giorni.

Nel frattempo, il premier Conte ha ribadito l'intenzione di chiedere ad ArcelorMittal un risarcimento dei danni causati dalla decisione diu recesso, mentre operai e sindacati stanno valutando tutte le possibilità, soprattutto dal punto di vista giuridico, per evitare di dar seguito alla volontà di ArcelorMittal di spegnere gli altiforni.