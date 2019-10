I 900 metri di rettilineo anticipati e seguiti da due curve percorribili senza chiudere troppo la manopola del gas fanno di Phillip Island, dove domenica si correrà il GP d'Australia terzultima prova della stagione 2019 di MotoGP, uno dei tracciati più veloci tra quelli dove si gareggia per il mondiale, con velocità di punta che sfiorano i 350 km/h.

Il podio del 2018 vide sul primo gradino Vinales (Yamaha), seguito da Iannone (Suzuki) e Dovizioso (Ducati).



Questi gli appuntamenti in pista per la MotoGP, senza dimenticare che domenica scatterà l’ora solare, per cui sarà necessario spostare le lancette un’ora indietro.

Venerdì 25 ottobre

01:50 - 02:35 – FP1

06:05 - 06:50 – FP2

06:50 - 07:15 – Test pneumatici

Sabato 26 ottobre

01:50 - 02:35 – FP3

05:25 - 05:55 – FP4

06:05 - 06:20 – Q1

06:30 - 06:45 – Q2

Domenica 27 ottobre

01:40 - 02:20 – Warm Up

05:00 - Gara