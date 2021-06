La primavera estate 2021 segna, finalmente, la ripartenza degli eventi in presenza. Tra questi, in Campania, dal 16 al 18 luglio, ecco Francois Fashion Festival.

Tra gli special guest di Francois Fashion Festival (18 - 21 luglio, in Campania) oltre alla presenza di Lorena Sipic, giocatrice di pallavolo e modella croata, è confermata quella della giovanissima top model Valentina Corvino, astro nascente del fashion system. Valentina tra l'altro, è rappresentata da Major Model Milan, una delle più importanti agenzie di moda al mondo e la sua presenza su magazine e testate di riferimento è ormai costante.

Francois Fashion Festival è una tre giorni di moda e stile organizzata da Francois Franzese, talent manager, agente e scrittore attivo da anni nel settore moda.

Francois Fashion Festival inizia venerdì 16 luglio 2021, con una conferenza stampa a cui parteciperà ovviamente la Special Guest Valentina Corvino. Con lei Francois Franzese, presidente ed ideatore della manifestazione, il direttore artistico Daniele Salvadore e Marta Losapio, direttrice casting e backstage. Sarà presente anche una nota showgirl ed attrice, il cui nome è ancora top secret così come la location cui l'evento prenderà vita. La conferenza stampa sarà seguita da un red carpet.

Sabato 17 luglio, invece, nei pressi della Reggia di Caserta, si terranno gli shooting e le riprese con la presenza di tutte le modelle selezionate ad indossare i capi degli stilisti che parteciperanno al Festival. Valentina Corvino, top model internazionale rappresentata da Major Model Milan, sarà la modella di punta anche in questa giornata e sarà ovviamente in passerella anche domenica 18 luglio, quando Francois Fashion Festival si concluderà con una sfilata d'eccellenza. In particolare, Valentina Corvino chiuderà la sfilata di ognuno dei brand presenti con il capo più rappresentativo (abito o accessorio) di ogni singolo fashion designer.

Chi è Valentina Corvino?

Nasce a Manfredonia (Foggia) il 26 Luglio del 2004. Valentina Corvino è una ragazza dalla bellezza semplice pulita e raffinata, ma Valentina è anche determinata, sicura di sé, con tanto talento dentro. Attualmente è una modella dell'Agenzia Major di Guido Dolci.

La modella sente di seguire la sua vocazione e la famiglia decide così di affidarla ai Manager personali DSML (Daniele Salvadore e Marta Losapio). Comincia così la sua scalata al successo, sfilando per Cavalli, Enriquez, Labric e molti alti brand.

Partecipa sfilando al Teatro Casinò di Sanremo per la finale della trasmissione "Ricominciamo da noi" condotta da Jo Squillo, trasmessa su reti nazionali (come Rete 4, la 5, Tgcom e Sky). Partecipa a diverse interviste televisive e shooting con vari brand conosciuti.

Prima del Covid è alla Homi mad mood e alla Fashion Week, dove ancora una volta viene notata per la sua professionalità e modi di fare innati da giovanissima diva. Viene da qualcuno infatti paragonata alla fantastica Sofia Loren.