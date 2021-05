In occasione della Giornata Internazionale del Bambino, che ricorre il 1 giugno di ogni anno, l’Istituto Comprensivo Statale “Karol Wojtyla Pontefice”, di Santa Flavia, organizzerà un evento che mira a mostrare agli alunni le tecniche e le procedure per la produzione di caffè e gelato.

All’evento partecipano l’Associazione di Volontariato WeStart, rappresentata dal Presidente, l’Avv. Manfredi Mercadante e dall’Ing. Giovanni Crivello, l’associazione culturale La Sicilia vista dall’alto, e l’Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia, rappresentata dall’Enogastronoma D.ssa Sabrina Gianforte.

L’iniziativa dell’istituto flavese, rappresentato dal Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Puleo Francesca, è stata accolta con entusiasmo da Caffè del Cavaliere, azienda di Montelepre e la gelateria La Meringa di Casteldaccia, di Giuseppe Trippodo, che ha aperto, recentemente, una nuova sede a Sant’Elia, borgo marinaro di Santa Flavia.

Il progetto vuole essere esempio di “buona prassi” per la comunità del territorio di Santa Flavia, così da attrarre interesse pubblico sui bisogni e i diritti dei più piccoli.

Gli studenti dell’Istituto K. Wojtyla, svolgeranno attività di laboratorio all’interno delle loro classi. Nelle prime ore è previsto, dopo la presentazione dell’evento, la produzione di attività ricreative basate su due Focus: quello primario riguardante la tematica relativa ai diritti dei bambini e un Focus trasversale incentrato sul Gelato, visto come elemento di forte attrazione e strumento utile per divertirsi con gusto. Sarà cura delle insegnanti dell’istituto scolastico pianificare i laboratori e metterli in atto.

A metà mattina, le classi si collegheranno, in Live Streaming, con il laboratorio della gelateria La Meringa, per assistere a tutte le fasi riguardanti la produzione del gelato artigianale.

Al termine della diretta video, gli insegnanti apriranno una breve discussione su ciò che è stato fatto durante le ore di laboratorio. Ai bambini verranno donati dei Ticket (buoni gelato) spendibili autonomamente presso la gelateria partner del progetto.

La Giornata Internazionale del Bambino, istituita nel 1925, durante la Conferenza Mondiale, a Ginevra, sul Benessere dei Bambini, costituì l’occasione per puntare la luce dei riflettori sulle tante violenze che l’infanzia subisce. Con l’istituzione di questa ricorrenza, inoltre, si proponeva di sollecitare l’umanità intera, ad un preciso impegno nella tutela dei bambini da ogni forma di sopruso, e di dare loro la possibilità di preparare con serenità il proprio futuro.

Un impegno che, specialmente nel periodo attuale i cui ritmi sono scanditi dalla pandemia da Covid-19, richiede uno sforzo ancora maggiore, per essere portato avanti in modo dignitoso.

L’istituto comprensivo “Karol Wojtyla Pontefice” di Santa Flavia, ha pensato quindi di proporre un evento che da una parte rispetta le tradizionali attività ludico–ricreative, dall’altra guarda un metodo che punta all’innovazione, attraverso strumenti tecnologici, con i quali le nuove generazioni hanno un rapporto sempre più confidenziale.

Il team di WeStart, aderisce con vivo interesse a questo spirito di solidarietà, rimarcando la visione di considerarsi come “Acceleratore Territoriale”, che pur ponendo al centro della propria Mission, il rilancio dell’economia siciliana, puntando sull’innovazione, non può esimersi, certamente, dal considerare anche il progresso dal punto di vista umano.

WeStart (We Sicilian Talents A Real Transformation)