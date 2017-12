6 gennaio 2018, Gigi D'Agostino al Nikita #Costez di Telgate (BG)

Gigi D'Agostino è tra i dj italiani più importanti di sempre, un simbolo delle sonorità anni '90 che oggi come ieri fa emozionare con i suoi dj set. Sabato 6 gennaio 2018 2017 l'artista fa ballare, cantare ed emozione il Nikita #Costez di Telgate (BG). E' un evento già molto atteso. Con quasi 2 milioni e 700mila fan su Facebook, Gigi D'Agostino è un vero mito del mixer. Anzi, molti lo chiamano maestro. Il suo nome, insomma, è sinonimo di divertimento, elettronica e groove. Ovviamente, in console, ripropone il suo sound traversale e i suoi grandi successi, tra cui spicca l'eterna "L'amour Toujours". Ma la sfilza di hit prodotte da Gigi D'Agostino è lunga e conta capolavori del ritmo e/o della melodia come "Another Way", "Elisir", "The Riddle", "La Passion", "Coca & Avana", "Bla Bla Bla", "Cuba Libre", "Tecno Fes"...

E' musica perfetta per far saltare e pure emozionare il pubblico del Nikita #Costez di Telgate (BG), uno spazio in forte crescita dal punto di vista dei numeri e della qualità degli eventi proposti.

Orari e prezzi nell'evento Facebook: 6/1/18 Gigi D'Agostino @ Nikita #Costez - Telgate (BG)

https://www.facebook.com/events/195422574345629/

