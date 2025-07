Da ottobre l’offerta Francorosso per l’Oman si arricchisce con nuovi tour autentici e resort di charme a cui si aggiunge il volo diretto Neos per Muscat con cui sarà possibile arrivare in questa sorprendente destinazione.

Viaggiare in Oman significa immergersi in una nuova cultura, scoprire luoghi incantati di straordinaria bellezza, con un passato denso tutto da custodire. Una destinazione di viaggio affascinante che offre una vasta gamma di esperienze, dalle infinite dune del deserto alle spiagge di sabbia bianca, dai monti intagliati da profondi canyon ai numerosi wadi (oasi) con i loro corsi d’acqua e una vegetazione rigogliosa.

Francorosso, brand di viaggio di Alpitour World, offre diverse soluzioni rivolte a chi cerca esclusività, comfort e servizi di alta qualità. A partire dal prossimo autunno, la programmazione si arricchirà con nuove proposte per scoprire l’Oman, attraverso esperienze che uniscono relax e avventura. Resort di charme e tour su misura permetteranno di esplorare il Paese in ogni sua sfaccettatura, trasformando ogni viaggio in un’esperienza unica.

Tra le principali novità che entrano a far parte del catalogo Francorosso troviamo il Sifawy Boutique Hotel, un elegante boutique hotel 4*situato all’interno del rinomato Jebel Sifah Resort, a 45 minuti dalla capitale. Un’ottima soluzione per chi cerca un servizio attento e curato, in un contesto che mescola la contemporaneità del design europeo al fascino delle tradizioni omanite. Circondato dalle montagne, si affaccia sul Golfo dell’Oman, a pochi passi da una lunga spiaggia privata. A disposizione degli ospiti 15 camere tra Sifawy, Sifawy Suite, Marina Suite e Appartamenti.

Tra le proposte SeaClub Francorosso troviamo anche il SeaClub Style Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha e il SeaClub Fanar.

Il SeaClub Style Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha è un iconico resort 5* a 40 minuti dall’aeroporto di Muscat e 15 minuti dall’affascinante souk, il mercato tradizionale della capitale. La proprietà si compone di tre aree, Al Husn, Al Bandar e Al Waha, quest’ultima dedicata a Francorosso, in prima linea sulla spiaggia di sabbia e dove si trovano numerose piscine e giochi d’acqua. Dispone di 60 camere, tra Superior, Superior SeaView e Family.

Il SeaClub Fanar è, invece, situato a Salalah, una città costiera nel sud del paese. Il resort è un connubio perfetto tra modernità e stile arabo, immerso in un’oasi tropicale maestosa, su una marina mozzafiato.

Francorosso, oltre ad offrire relax e comfort nei suoi resort, invita anche alla scoperta delle destinazioni attraverso le proposte inTour: itinerari che permettono di vivere un viaggio emozionante in luoghi spesso fuori dai circuiti classici, accompagnati da guide locali, parlanti italiano, che permettono di conoscerne a pieno le culture e le tradizioni.

In particolare, per l’Oman la proposta si compone di cinque tour, di cui tre novità: inTour Deserto e Montagne, inTour Muscat e Mare e inTour Magico Incenso.

inTour Deserto e Montagne è un programma di viaggio che prevede 3 notti di tour e 4 di soggiorno al mare. Con questo itinerario Francorosso vuole portare i suoi viaggiatori alla scoperta della storia del Paese, con la sua affascinante capitale, gli antichi forti e i castelli, passando per i meravigliosi paesaggi del deserto di Wahiba e la sorprendente Wadi Bani Khalid, una valle fluviale famosa per le sue piscine naturali e le palme che la costeggiano. Un tour abbinato a un confortevole soggiorno mare presso il SeaClub Style Shangri-Là Barr Al Jissah Al Waha.

inTour Muscat e Mare si compone di 2 notti di tour e 5 di soggiorno a Salalah, comprensivo anche di un volo interno tra Muscat e Salalah. Un viaggio che parte dalla capitale, con i suoi incredibili tesori, per scoprire affascinanti villaggi di pescatori, piantagioni di datteri e la sorgente termale di Ain Thawara, ai piedi delle montagne Hajar. Un tour abbinato ad un rilassante soggiorno presso il SeaClub Fanar o in alternativa nel Villaggio Bravo Salalah Rotana.

inTour Magico Incenso è, invece, una proposta di 7 notti nel nord del Paese, tra antiche tradizioni custodite nei villaggi di montagna, tra cui la vecchia città di Al Hamra, panorami mozzafiato tra le dune del deserto di Wahiba, la natura rigogliosa delle valli fluviali, come il Wadi Bani Khalid, e la vita pulsante dei mercati. Dalla città costiera di Sur, alla capitale Muscat, passando per il forte di Bahla e paesaggi straordinari, alla scoperta di un territorio autentico, custode indiscusso di antichissime tradizioni.

A queste novità si aggiungono InTour Oman tra storia e spiagge e InTour Fascino dell’Oman. Tutte le proposte InTour in Oman sono caratterizzate da una guida locale parlante italiano e trasferimenti in minibus e jeep 4x4.

A completare la proposta, il volo Neos, sia per la capitale Muscat, grande novità della stagione 2025-2026, con volo diretto da Milano Malpensa ogni venerdì a partire dal 24 ottobre, sia per Salalah, riconfermando gli operativi da Milano Malpensa ogni venerdì e da Verona e Roma Fiumicino, ogni domenica, a partire dal 26 ottobre.