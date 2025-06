Palazzo Gattini, dimora storica dei Conti Gattini di Matera, che ha di recente arricchito la collezione VRetreats - brand di hôtellerie di VOIhotels votato agli amanti dell’arte, della storia e della cultura made in Italy - ha nominato Gabriele Marino Chef de Cuisine del ristorante Le Bubbole.

In linea con la filosofia VRetreats, che mira a valorizzare la cucina locale e la tradizione italiana, la scelta dello Chef de Cuisine del ristorante “Le Bubbole” è ricaduta su Gabriele Marino, un giovane e creativo chef di origine potentina che ha assimilato i principi, i valori e le tecniche della grande tradizione gastronomica italiana presso la prestigiosa scuola di cucina ALMA, fondata da Gualtiero Marchesi. In seguito, ha intrapreso un'importante esperienza presso il ristorante stellato Schöneck, tra le montagne trentine, dove ha affinato la sua naturale sensibilità verso le materie prime e il loro trattamento in cucina. Prima di approdare a Palazzo Gattini, e tornare in Basilicata, Chef Marino ha ricoperto il ruolo di Sous Chef presso lo stellato Cannavacciuolo Bistrot di Novara; qui, a stretto contatto con professionisti d’eccellenza, ha perfezionato le proprie competenze tecniche e ha consolidato la sua personale visione culinaria, in equilibrio tra creatività e rigore.

La proposta gastronomica che lo Chef ha pensato per Palazzo Gattini affonda le proprie radici in una cucina di ricerca, passione e autenticità. Chef Marino attinge a piene mani dalla tradizione lucana e italiana per creare con gusto e raffinatezza piatti che guardano al futuro, dando vita a un menù raffinato, capace di lasciare un'impronta indelebile al palato.

"Sono felice di poter tornare nella mia regione, per me è come chiudere un cerchio - Commenta Gabriele Marino - Negli anni in giro per l'Italia ho avuto la fortuna di crescere accanto a grandi maestri, assorbendo saperi e gesti preziosi in cucine dove la tecnica incontra la passione. Ma non ho mai smesso di portare con me il profumo del pane cotto nel forno a legna, la forza sincera di un peperone crusco o la delicatezza di una rafanata ben fatta. Tornare in Basilicata significa restituire alla mia terra tutto ciò che mi ha donato, trasformando il ricordo in creazione e la tradizione in ispirazione".

Per maggiori info e prenotazioni https://vretreats.com/palazzo-gattini/ristoranti-lounge/