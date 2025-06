Nel cuore dell’Appennino centrale, dove i crinali si rincorrono tra boschi secolari e borghi di pietra, sorgono piccoli comuni come Collalto Sabino, Colle Giove, Nespolo e altri centri limitrofi, che custodiscono un patrimonio culturale e paesaggistico straordinario ma convivono quotidianamente con una serie di difficoltà logistiche tipiche delle aree montane: isolamento infrastrutturale, condizioni climatiche rigide, costi elevati per i servizi essenziali. In questo contesto fragile, dove il freddo punge per lunghi mesi e il riscaldamento non è un lusso ma una necessità primaria, si consuma da anni una silenziosa ma penetrante forma di ingiustizia: la presenza di un monopolio di fatto nella distribuzione del gas metano, esercitato da una sola compagnia privata.

Questa situazione, frutto di concessioni passate e di un’assenza di vigilanza istituzionale, ha finito per assumere tratti quasi feudali. Non si tratta solo di una questione commerciale, ma di una dinamica di potere che si insinua nella vita quotidiana di famiglie, attività economiche e strutture pubbliche. La fornitura del gas – bene essenziale per il riscaldamento, la cucina, la sopravvivenza stessa – diventa uno strumento di pressione contrattuale, un meccanismo di controllo capace di imporre condizioni unilaterali, ostacolare la libertà di scelta dell’utente e scoraggiare qualsiasi tentativo di autonomia energetica.

Il principio costituzionale secondo cui l’accesso ai servizi essenziali deve essere garantito in modo equo, universale e senza discriminazioni viene qui sistematicamente disatteso. L'articolo 3 della Costituzione Italiana sancisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge", ma nei piccoli comuni dell’Appennino sembra valere una regola opposta: chi abita in zone periferiche può essere costretto a subire condizioni imposte da un soggetto privato che, in totale assenza di concorrenza reale, detta i termini del contratto, stabilisce i costi, e perfino nega il diritto alla disconnessione o alla riconversione dell'impianto.

Le testimonianze raccolte tra cittadini e rappresentanti locali sono eloquenti, e talvolta sconcertanti. Una pensionata di Colle Giove, racconta: "Vivo sola da quando mio marito è morto. Ho provato a installare una stufa a pellet per risparmiare, ma appena ho chiesto la disdetta del contratto col fornitore del gas, mi hanno risposto che avrei dovuto pagare penali altissime, anche se non consumavo più nulla". A Nespolo, un residente periodico spiega: "Io ho fatto installare un contatore digitale per verificare i consumi. Le bollette erano troppo alte rispetto all’effettivo uso. Risultato? Mi hanno detto che non riconoscono letture esterne". Ancora più grave è il racconto che viene da Collalto Sabino "Abbiamo chiesto assistenza per una casa con persone fragili. Nessuna risposta. Ci hanno detto che se volevamo risparmiare, potevamo accendere il camino".

È allora fondamentale interrogarsi con onestà e coraggio: per quale motivo questi comuni, in territori in cui il freddo è una costante, hanno affidato la gestione di un servizio vitale come il gas a un unico soggetto privato, senza clausole di tutela o verifica? Le risposte si trovano spesso in promesse mancate, illusioni di modernizzazione, pressioni esplicite o implicite, offerte condizionate alla dismissione di gestori locali, sostituiti da grandi operatori che hanno centralizzato tutto senza migliorare nulla.

La narrazione ufficiale parlava di progresso, ma alla prova dei fatti, nessuna reale innovazione, nessuna rete aggiornata, nessuna riduzione dei costi. Il prezzo lo decide un solo soggetto, immune da controlli, mentre famiglie, comunità religiose e imprese locali non possono che pagare o congelare. Il diritto di scelta è scomparso. E nessuno risponde.

Proprio in un periodo storico in cui l’Italia ha ricevuto miliardi di euro attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), occorre porsi una domanda tanto semplice quanto inquietante: perché i Comuni montani non hanno messo al primo posto la questione dell’erogazione del gas per il riscaldamento e la cucina, in territori dove le temperature rigide rappresentano un’emergenza per gran parte dell’anno?

Perché non si è colta l’occasione per investire in reti alternative, biogas, comunità energetiche, come previsto dai bandi dedicati alle aree interne? Il PNRR avrebbe potuto rompere la catena che da anni lega queste comunità a un unico fornitore. Invece, le risorse sono finite altrove, in progetti spesso inutili, come bus elettrici destinati a pochi bambini superstiti, privi di una rete che li accompagni o li renda davvero utili. Investimenti più utili alla propaganda che al servizio pubblico.

Nel frattempo, la stessa compagnia monopolista continua ad arricchirsi su bollette gonfiate, sfruttando l’ignoranza diffusa in materia energetica, imponendo tariffe basate su consumi stimati e non misurabili. Mancano contatori intelligenti, strumenti di verifica, trasparenza nei dati. E quando un cittadino contesta, viene intimidito o ignorato.

Ancora più grave è il fatto che una parte degli introiti generati venga retrocessa silenziosamente ai comuni in forma di quote, canoni o compensazioni, senza che vi sia trasparenza sull’uso di quei fondi. E quando cittadini o strutture fragili chiedono aiuto, ricevono solo silenzi. Nessuna redistribuzione, nessun supporto. Solo complicità istituzionale e abbandono sociale.

Ci si trova così in un contesto dove lo Stato sociale si ritira e cede il passo a una logica privatistica che premia i forti e punisce i vulnerabili. La montagna, con i suoi ritmi, le sue fatiche e la sua bellezza, diventa un luogo dove il diritto cede alla convenienza, e dove il cittadino diventa suddito energetico.

È il momento di pretendere un’indagine nazionale, promossa da ARERA e dal Garante della Concorrenza, che faccia luce su queste dinamiche. È tempo di restituire dignità ai borghi dell’Appennino, di riconoscere il diritto all’autodeterminazione energetica, alla trasparenza contrattuale, alla giustizia distributiva.

Perché in gioco non c’è solo il gas. C’è la dignità democratica di chi vive, resiste e lavora in montagna. E non chiede privilegi, ma solo giustizia.