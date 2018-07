28 luglio, Merk & Kremont a Villa Bonin

Il 28 luglio, Merk & Kremont, tra i dj italiani più noti al mondo, infuocheranno la console di Villa Bonin, top club che ogni weekend fa ballare il Veneto e non solo con grandi eventi. Merk & Kremont sono una delle realtà di maggior successo della scena dance/pop, sia in Italia, sia nel mondo. La loro consacrazione arriva anche con collaborazioni internazionali come come Avicii, Steve Angello, Hardwell, Nicky Romero, Bob Sinclar, Zedd e il loro leggendario connazionale Benny Benassi, che li segue dal loro esordio.

Top club di riferimento in tutto il Veneto e non solo, Villa Bonin è uno spazio di grandi dimensioni aperto 12 mesi l'anno. Ogni dettaglio, dal design al servizio, dal cibo alla musica ai drink passando per l'accoglienza è curato è curato fino all'inverosimile. La notte qui inizia da un aperitivo d'eccellenza, continua con diverse opzioni per la cena (primi e secondi piatti, pizze, insalatone), che già un momento di aggregazione e divertimento. Più tardi si balla, con party show sempre coinvolgenti come Besame, Cuore Matto e tanti altri. In console tra i dj resident c'è una sicurezza come Andrea Bozzi, tra i guest Bob Sinclar, Gigi D'Agostino e molti altri.

