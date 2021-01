L’Amministrazione ha deciso di avviare la bonifica dei Molini Lo Presti per dare un minimo di dignità ad una struttura necessitante d’un forte impegno economico per essere restituita alla pubblica fruizione; così ha dato un preciso atto di indirizzo agli uffici per predisporre quanto necessario a bonificare il piano terra dell’opificio di via Rizzo, ridotto ad una vera e propria discarica di materiale di ogni genere da discutibili scelte del passato.

Poco prima di Natale sono cominciati i lavori, che si concluderanno (discarica permettendo) alla fine di questo mese.

All’opera un bobcat, che rimuove montagne di rifiuti, poi trasportati da due autoarticolati facenti la spola tra il Mulino e una discarica autorizzata, un intervento mai fatto nell’ultimo ventennio, che sta ricevendo apprezzamenti da parte dei cittadini e delle associazioni.

Il presidente di “Storia Patria” Massimo Tricamo ha ricordato come i Molini siano stati riconosciuti “bene culturale” dalla Soprintendenza e quindi vanno tutelati e ovviamente valorizzati, auspicando analoghe azioni di bonifica nel vecchio mercato coperto e nel nuovo mattatoio comunale di Fiumarella, mai utilizzato.

Cresce ancora il numero dei positivi in città: il dato fornito oggi dall’Usca al Sindaco di Milazzo è stato di ulteriori 26 positivi, che portano il totale a 171. Nessun guarito. Sempre oggi è iniziata presso l’ospedale di Milazzo la campagna vaccinale.

Nei locali dell’endoscopia digestiva appositamente attrezzati, sono state somministrate a medici e personale sanitario poco meno di 200 dosi. I primi sanitari ad essere vaccinati quelli servizio al pronto soccorso.