26 maggio, Gianluca Vacchi & Sheky Festival fanno muovere Cayo Blanco - Sottomarina (VE) per il 10° compleanno

Domenica 26 maggio 2019 Cayo Blanco, scatenata spiaggia di Sottomarina (VE) festeggia 10 anni di musica, divertimento e relax. Lo fa con un party da non perdere che inizia alle 18 e continua fino a mezzanotte, un gran bel modo per chiudere in bellezza il weekend.

Anzi, più che un semplice party, Sheky, l'evento in programma, è un vero festival dedicato al più puro divertimento che ha tanti protagonisti: il primo artista da segnalare è senz'altro Gianluca Vacchi.

Personaggio noto ormai in tutto il mondo, Gianluca Vacchi non è più soltanto il "re di Instagram" (dove comunque conta 12.6 milioni di follower). E' ormai un vero fenomeno musicale, le cui canzoni collezionano milioni e milioni di ascolti e visualizzazioni nel mondo. Ad esempio, la recente "Love" ha superato i 30 milioni di play Spotify, mentre le views su YouTube sono oltre 117 milioni.

Gianluca Vacchi è ormai un vero top dj, che si esibisce con continuità nei più importanti club del pianeta e pure ad Ibiza. Il 28 maggio, subito dopo la sua performance del 26 al Cayo Blanco di Sottomarina per Sheky Festival, fa scatenare il mitico Pacha di Ibiza. "Mr. Enjoy" ha pure scritto una biografia di successo assoluto in cui racconta non solo delle sue origini ma scrive anche di seduzione e tatuaggi, di lifestyle e di attività fisica, di eleganza, educazione e ironia… e pure di qualche episodio di follia che hanno contribuito a farlo diventare quello che è, ovvero un fenomeno mondiale. Tra le passioni di Gianluca Vacchi, oltre allo sport, ci sono senz'altro, la musica, il ballo e... i dj set nei locali più "up" del pianeta.

Sul palco del Cayo Blanco ci sono anche Nicola Zucchi (Opening Act / dj set), Thorn, performer d'eccezione e pure la squadra di Sheky: Jody e Deejay Batty in console e Manuel Corradi alla voce.

Gianluca Vacchi e tutti gli artisti citati il 26 maggio sono cast artistico di Sheky, il primo festival molesto d'Italia. E' un party / festival in cui essere folli e/o pazzi è del tutto normale, anzi necessario. Tutto è pensato per chi ama shekerare (con la e, sia chiaro!), ovviamente... A un evento Sheky si va per dimenticare tutti i pensieri, conoscere tanta gente e ballare fino a tardi. Musicalmente ce n'è per tutti: le hit degli ultimi 30 anni per scatenarsi e cantare a squarciagola, animazione, gadget e un bel po' di sana ignoranza. Riassumendo alla sostanza: quando c'è Sheky, 'world off, molest mode on'.



26/5 Gianluca Vacchi & Sheky Festival al 10° compleanno di Cayo Blanco - Sottomarina (VE)

Evento Facebook (orari, info)

https://www.facebook.com/events/908212462866915/

CAYO BLANCO

Lungomare Adriatico Zona San felice

30015 Sottomarina (VE)

info: 348 0524523