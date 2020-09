Amazon Echo ed Amazon Echo Dot hanno contribuito alla diffusione degli smart speaker e di conseguenza di Alexa, grazie a delle caratteristiche di buon livello, ad un bel design ed a prezzi interessanti. Ora Amazon ha presentato Echo, Echo Dot ed Echo Dot con orologio di quarta generazione... che probabilmente avranno un ottimo successo di vendite.

I nuovi prodotti della famiglia Echo sono completamente diversi a livello estetico rispetto a quelli della generazione precedente. Questi smart speaker, infatti, hanno una forma circolare molto interessante. Ovviamente ci sono anche dei miglioramenti dal punto di vista tecnico, ma è interessante notare che i prezzi non cambiano.

Gli Echo di quarta generazione garantiscono anche una qualità audio migliore grazie al woofer da 3″ (76 mm), ai due tweeter da 0,8″ (20 mm) ed al suono stereo Dolby. Anche il nuovo Echo, come l’Echo Studio, riesce a rilevare automaticamente l’acustica dell’ambiente per ottimizzare al meglio l’audio. Molto interessante il supporto Zigbee per controllare i vari dispositivi smart compatibili.



Caratteristiche tecniche Amazon Echo

Connettività: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth (Advanced Audio Distribution Profile ed Audio/Video Remote Control Profile), hub Zigbee

Audio: Woofer al neodimio da 3″ (76,2 mm) e due tweeter da 0,8″ (20 mm)

Dimensioni: 144 x 144 x 133 mm

Peso: 970 grammi

Altro: audio stereo Dolby







Caratteristiche tecniche Amazon Echo Dot / Echo Dot con orologio