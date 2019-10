Novità nel mondo dei motori. Liberty Media, la società che adesso gestisce le gare di Formula 1 ha siglato un accordo per inserire nel proprio calendario una nuova gara da svolgersi in maggio a Miami, in Florida, con l'appuntamento texano di Austin, che comunque rimarrebbe fissato sempre in autunno.

Se arriverà il via libera della Contea, la prima gara si svolgerà a partire dal 2021.

Anche la MotoGP vuole apportare modifiche agli appuntamenti in calendario. Per questo, dal 2022 tornerà il Gran premio del Brasile, ma non sulla pista di Jacarepaguá dove si era disputata l'ultima gara nel 2004.

Ad ospitare il motomondiale sarà invece il nuovissimo Rio Motorpark di Deodoro, con il quale verrà stipulato un accordo almeno fino al 2026.

Attualmente in costruzione, la pista verrà terminata nel 2021, ed avrà una lunghezza di 4,5 chilometri con sette curve a sinistra e sei a destra, ed un tempo stimato di percorrenza (per la MotoGP) di circa 1 minuto e 38 secondi.