Caos sanità sull’isola. La struttura provvisoria si trova nella foresteria scolastica. Incognite sull’elisoccorso e stagione estiva alle porte.

Linosa – Avevano annunciato con urgenza l’inizio dei lavori per ristrutturare la guardia medica dell’isola, con l’obiettivo di mettere finalmente a norma gli impianti e garantire condizioni adeguate per pazienti e operatori sanitari. Ma a una settimana dall’avvio del cantiere, i lavori si sono improvvisamente fermati. E nessuno, al momento, sa spiegare il motivo dello stop.

Nel frattempo, l’assistenza sanitaria è stata trasferita – in via del tutto provvisoria – nella foresteria della scuola elementare e media dell’isola. Qui, tra un tavolo da pranzo adattato a postazione medica, un lettino accanto alla cucina e una barella sistemata come meglio si può, si prova a garantire il minimo indispensabile. “Una medicazione tra un soffritto e una bistecca” – lamentano alcuni residenti, sottolineando l’assurdità della situazione.

A complicare il quadro è l’avvicinarsi della stagione estiva, che vedrà un netto aumento della popolazione sull’isola. A giugno è prevista l’attivazione della guardia medica turistica, ma allo stato attuale né i locali né le condizioni strutturali sembrano pronti ad accoglierla.

C’è poi l’incognita dell’elisoccorso: secondo diverse testimonianze, dopo un certo orario notturno il servizio di emergenza aerea non sarebbe operativo. “Forse dorme anche lui” – si mormora con amara ironia tra gli isolani, che da tempo chiedono certezze e sicurezza.

Mentre le autorità restano in silenzio, a Linosa si spera solo che non accada nulla di grave.