MotoGP, in Argentina si rivede Marquez: sua la pole con Dovizioso terzo

L'ultima sessione delle libere della MotoGP per il Gran Premio di Argentina si era chiusa nel segno di Marc Marquez, nonostante per lui l'inizio non fosse stato sotto i migliori auspici, a causa di alcuni inconvenienti tecnici.

Le qualifiche hanno confermato le ultime indicazioni e il pilota della Repsol Honda domenica partirà dalla prima casella della griglia con il tempo di 1:38.304. Al suo fianco, la Yamaha ufficiale di Maverick Viñales e la Ducati di Andrea Dovizioso, praticamente con lo stesso tempo, con un distacco di meno di 2 decimi.

Le seconda fila inizia con l'altra Yamaha di Valentino Rossi, 241 millesimi dal primo, che precede la Ducati Pramac di Jack Miller e la Petronas Yamaha SRT di Franco Morbidelli.





😲 @marcmarquez93 is on the limit!



The @HRC_MotoGP rider almost loses the front at the start of his second run!#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/gFJDe0srQm