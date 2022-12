25/12 Leon x Christmas Event @ Bolgia - Bergamo 

Al Bolgia, top club di Bergamo, il ritmo dell'elettronica internazionale si sente ogni settimana più forte. Il 25 dicembre 2022, ossia la notte tra Natale e Santo Stefano, a far scatenare il top club sull'A4 torna il top dj producer italiano Leon. Il party è Christmas Event ed in main room il protagonista musicale è il talento italiano Leon. Con lui si esibiscono anche Wilder, Ferdi, Simon Ricci, Gabriele Agostino e Luchiz, questi ultimi impegnati in un back2back.

Originario di Teramo, Leon è da anni una presenza costante nei top club internazionali e, chiaramente, anche al Bolgia, locale con cui ha un feeling particolare. Di casa in festival e top club come Kappa Future Festival Torino, Cielo New York, Space Miami, Fabric London, Rex Paris DC10 Ibiza (...), la sua musica trova spazio su label di riferimento come Toolroom, Moan, Hot Crations, Crosstown Rebels, Cocoon, Viva Music, Defected.

Sul dancefloor e in studio si sentono forte nella sua musica le radici della house e della techno. Il suo stile è serrato e quando mixa va dritto come un treno. Ne è prova il potente e futuristico remix tech house per "Bodydance" del collega Reboot, fresco di pubblicazione sulla citata Moan. In "Essential Basica" Vol.2", su Basica Recordings, ci sarà invece un altro bel remix, stavolta di chiara matrice house, per "Bounce to the beat" di Todd Terry. Dopo un top club come il Bolgia, dove è in console il 25/11/122, a gennaio 2023, per l'esattezza il 20, Leon è atteso al Tama, in Polonia, mentre il 28/01 è allo Studio 338 di Londra, con, tra gli altri, Davide Squillace.

Durante lo stesso evento, al Bolgia di Bergamo, il 25/12/22 va in scena il party We Know, all'interno della Lab Room del locale. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Quello che vede protagonista Leon il 25 dicembre 2022 al Bolgia di Bergamo è solo l'ennesimo appuntamento d'eccellenza nel top club. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si son esibiti top dj della portata di Chris Liebing, Len Faki, Ilario Alicante, Davide Squillace e Matthias Tanzmann, Luca Agnelli, Sidney Charles, Sam Paganini, Wade & Fer Mesa, Pan-Pot, I Hate Models, Marco Faraone, Joseph Capriati, Indira Paganotto o Anfisa Letyago.



25/12 Leon x Christmas Event @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni: https://www.bolgia.it/xmas-leon/

Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino