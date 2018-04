Luca Bertoni fa ballare Torino

La primavera di Luca Bertoni, dj producer molto attivo nei top club del Nord Italia e non solo, è iniziata con il piede giusto. Ad esempio, sabato 21 aprile 2018 fa ballare il Bamboo Club Torino con il party XXL best hip hop in Formentera.

"The Storm", suo recente singolo, è stato presentato da poco a Miami durante la Winter Music Conference ed è disponibile nella compilation "Ego in Miami 2018". Inoltre Luca Bertoni è al lavoro sulla programmazione artistica dello Shed Club di Busto Arsizio e continua ad esibirsi con continuità in tanti club importanti. E non è tutto. "Sto ultimando la produzione del mio terzo singolo, 'Hold Up', in uscita ancora su Ego fra maggio e giugno 2018", racconta. "Sono molto contento dei risultati ottenuti dai primi due, spero che il pubblico continui ad apprezzare la mia musica".

Luca Bertoni fa spesso ballare l'Old Fashion di Milano, dove è resident, il Made di Como, il Bobadilla di Bergamo, lo Shed di Busto Arsizio (VA) e collabora con il party XXL. Capace di carpire le tendenze prima che diventino tali, Luca quando è in console fa vedere e sentire tecnica impeccabile ed un gusto musicale eclettico. Ha poi diviso il mixer con star internazionali come Claptone, Michael Calfan, Louie Vega, David Morales, Tony Humphries, Martin Solveig, Roger Sanchez e Kenny Carpenter. La sua "The Storm" è uscita su Ego Music (http://bit.ly/2FpYwcR).