Ogni tanto ci piace dare certe notizie, siamo orgogliosi quando ciò accade.

Uno dei nostri produttori, Angelo Angioi (Salto di Coloras), ha ricevuto il giusto riconoscimento dalla guida Vinibuoni d’Italia per un’eccellenza assoluta: Phoenix IGT Isola dei Nuraghi.

Malvasia secco vinificato in purezza, ma senza il dolce tipico di queste uve. 14 gradi che non bruciano per un vino che va bene su tutto, dall'aperitivo al pasto fino al dolce.