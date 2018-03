Benny Camaro al dj set Winter Music Conference di Miami con Robbie Rivera... e non solo

A marzo 2018 Benny Camaro, dj producer italiano in forte ascesa che da tempo collabora con l'agenzia Kumusic, è davvero molto impegnato. Ad esempio partecipa alla Winter Music Conference di Miami, mettendo musica il 18 marzo al Juicy Party organizzato da una leggenda come Robbie Rivera, con cui Benny collabora spesso. L'evento in programma al celeberrimo National Hotel. Musicalmente parlando, Benny a Miami è già piuttosto conosciuto infatti un sabato al mese è dj guest di Italian Invasion su Revolution935, emittente simbolo di Miami e non solo.

E i dischi? E' davvero partita bene "Buga", prodotta da Benny Camaro con Lopez e pubblicata da Ego Music (https://youtu.be/4D-bTRaXxT4). Il brano piace a tanti dj e radioshow tra cui: Robbie Rivera, Nicola Fasano, Tomo Hirata, Wlady, Kiss fm Australia, Kiss fm Ucraina, Revolution 935, Radio Ibiza (...).

Come se non bastasse, Benny Camaro è in nomination ai Dance Music Awards come dj producer house (lo si può votare al 3406358503 e poi scrivendo 212) ed il suo radio show Hot Wheels viene trasmesso ogni settimana da ben trenta radio tra cui JR FM a New York e Radio Ibiza in Campania. In quest'ultimo caso il mix sarà Juicy Italy Show e sarà una collaborazione tra Benny e Robbie Rivera.

Benny Camaro Facebook e Instagram

