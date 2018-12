SC Management, Christmas Party al Fellini per celebrare un 2018 di successi

Mercoledì 19 dicembre 2018 SC Management organizza per il suo staff e i suoi clienti un piacevole party natalizio su invito al Fellini di Pogliano Milanese (MI), una delle discoteche di riferimento in Lombardia e non solo. Lo scopo dell'evento è celebrare insieme, con il sorriso sulle labbra, un 2018 che per l'azienda è stato davvero pieno di successi e provare ad immaginare insieme un 2019 pieno di nuovi progetti.

SC Management è una società di appalto di servizi che semplifica la vita di aziende attive nei settori Ho.Re.Ca (hotel, ristoranti, bar) e pubblico spettacolo (discoteche, festival, eventi). Si occupa infatti di gestire direttamente alcune attività tra cui servizio bar, servizio in sala, accoglienza, guardaroba, etc.

I clienti SC Management risparmiano sui costi di gestione e soprattutto possono concentrarsi sui settori redditizi del proprio lavoro. Si tratta di una start up, per una volta non tecnologica, che dà lavoro quasi esclusivamente ai giovani, i più colpiti dalla disoccupazione. E mentre fa innovazione facilitando la gestione della burocrazia, SC Management fa formazione continua e combatte l'evasione fiscale e contributiva. L'azienda ha sede a Milano e collabora con realtà di tutto il Nord Italia.

Creata a marzo 2017 da Gianluca Spagnuolo (responsabile operativo, con esperienze in sala in molti dei top club italiani) e Beatrice Caracciolo (resp. legale e avvocato), SC Management già nel corso dei primi 10 mesi d'attività ha impiegato ben 84 persone. Nel 2018 l'attività è poi cresciuta vertiginosamente, visto che da gennaio a metà ottobre le persone impiegate sono già 286. Tra le decine di clienti con cui SC Management collabora, ci sono alcune delle realtà più importanti dell'intrattenimento italiano: festival come Nameless (Barzio - LC) e First Festival (Genova), discoteche situate in luoghi di vacanza con decenni di storia come Altro Mondo Studio (Rimini) e Golden Beach (Albisola - SV) e pure locali metropolitani come il Fellini di Pogliano Milanese (MI) o il Joy & Joy (Torino).