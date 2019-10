4,8 i chilometri per completare il circuito di Motegi, il cui rettilineo più lungo è di 762 metri, dove domenica prossima si correrà il Gran Premio del Giappone, quartultima gara della stagione 2019 di MotoGP.

Gara, come si sa, che non ha alcun valore per il campionato mondiale e che lo scorso anno ha visto trionfare Marquez, neo vincitore del titolo anche quest'anno, davanti a Crutchlow e Rins.

Sulla pista di casa della Honda, per Lorenzo sarà la 200esima gara in MotoGP e con i suoi 32 anni e 169 giorni è il più giovane a raggiungere questo traguardo in carriera.



Questi gli appuntamenti in pista (con gli orari italiani).

Venerdì, la MotoGP inizierà la sessione mattutina alle 10:50 (in Italia saranno le 03:50), mentre quella pomeridiana inizierà a partire dalle 15:05 (in Italia saranno le 08:05).

Il sabato la FP3 inizierà di nuovo alle 10:50 (in Italia saranno le 03:50), mentre le qualifiche inizieranno a partire dalle 15:05 (quando in Italia saranno le 08:05 dopo la FP4 prevista alle 7:25).

Per domenica, la partenza è alle 15:00 (ore 08:00 in Italia).