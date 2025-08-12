Le considerazioni del CEO Gian Maria Mossa sull’accordo distributivo che Banca Generali ha sottoscritto con Alleanza Assicurazioni: “L’insurbanking è il motore della crescita futura”.

Gian Maria Mossa, Banca Generali: accordo distributivo con Alleanza per integrare servizi bancari e assicurativi



Lo scorso 30 giugno Banca Generali e Alleanza Assicurazioni hanno siglato un accordo strategico che apre a una collaborazione ad ampio raggio, rafforzando la presenza della banca nel settore dell’insurbanking. Il CEO Gian Maria Mossa ha sottolineato l’importanza dell’intesa durante la conference call sui risultati semestrali 2025: “Il 26 giugno il consiglio di amministrazione ha approvato il Piano Strategico 2026-2028, sviluppato su base stand-alone. Un pilastro della strategia è la partnership instaurata con il Gruppo Generali per lo sviluppo di una nuova collaborazione nel settore dell'insurbanking”. Banca Generali ha già iniziato a lavorare sul progetto, ha spiegato Gian Maria Mossa: “C'è stato l’annuncio al network il 17 luglio 2025, ci sarà la convention di lancio al network il 9 ottobre 2025, mentre il lancio a livello nazionale sarà a partire da novembre di quest’anno”.

Gian Maria Mossa: Banca Generali punta sull’insurbanking



L’insurbanking è “il motore della crescita futura”: lo ha rimarcato Gian Maria Mossa parlando dell’accordo che consente a Banca Generali di ampliare significativamente il proprio campo d’azione, intercettando nuovi clienti e potenziando l’operatività attraverso la rete proprietaria di Alleanza Assicurazioni composta ad oggi da 400 agenzie e 10.000 consulenti assicurativi con 1,9 milioni di clienti in Italia. “È un network performante che ci permetterà di accrescere il cross-selling. Loro sono 10 mila, in modo conservativo prevediamo di portarne a bordo circa il 20%, ovvero 2.000, entro la fine del prossimo anno. L’industria bancaria sta entrando nel business assicurativo, quindi è anche una mossa difensiva sui clienti attuali”, ha aggiunto il CEO di Banca Generali che in questo contesto “rimane pienamente impegnata a creare valore a lungo termine per tutti i suoi stakeholder mantenendo un focus strategico chiave senza essere distratta dall'imminente offerta pubblica di scambio volontaria”. Gian Maria Mossa ha inoltre evidenziato i progressi in corso: “L’integrazione di Intermonte sta andando molto meglio del previsto e l'intelligenza artificiale è in fase di implementazione”.