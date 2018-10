Concorso Internazionale di Canto Lirico Angelo Loforese, al Conservatorio di Milano dall'1 al 4 novembre '18

Dall'1 al 4 novembre 2018, si terrà presso la sala Puccini del Conservatorio di Milano, la terza edizione del Concorso Internazionale di “Canto Lirico Angelo Loforese”.

Con il Patrocinio del Comune di Milano, questo talent musicale, diventato tra i concorsi di canto lirico più autorevoli di Italia, ha già aperto le iscrizioni sul sito www.angeloloforese.com.

L’organizzazione, come sempre, è a cura dell’imprenditore Cinese Wang Huan Dong, uomo illuminato e con una grande passione per la lirica e per l’arte in senso lato. Scopo dell’iniziativa è la valorizzazione del connubio tra cultura italiana e cinese.

Huan Dong, scolaro di Angelo Loforese, è stato baritono del Teatro cinese dell'Opera e della Danza. Il suo concorso non ha alcun fine commerciale, mission lontana del solito cliché cinese. Questa è la prima volta che un imprenditore cinese produce un concorso internazionale così popolare e professionale fuori dalla Cina. Quasi una rivoluzione!

Il concorso, aperto a giovani talentuosi provenienti da tutte le parti del mondo e appartenenti a tutti i registri vocali, è ispirato e intitolato alla figura del grande tenore e Maestro Angelo Loforese.

Milanese, classe 1920, Loforese è a tutti gli effetti una gloria italiana, vincitore del Premio Caruso. Nel mondo della lirica il Maestro rappresenta uno dei più grandi cantanti del periodo d'oro italiano.Lui più di ogni altro, può parlare di tecnica canora ai giovani cantanti che partecipano al concorso.

Da sottolineare il fatto che il vincitore della passata edizione, Riccardo Della Sciucca, dopo pochi mesi dalla proclamazione è entrato a far parte del cast del celebre Teatro a La Scala, di Milano.

Anche quest’anno grande lustro all’evento viene conferito dalla presenza di giurati di fama mondiale. Alcuni nomi sono in via di conferma, ma ogni rappresentante è Maestro straordinario nel mondo della lirica.

Quota di partecipazione € 100 e premi fino a € 5.000.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.angeloloforese.com

Diffuso da ltc per Francesca Lovatelli Caetani, ufficio stampa dell'evento, email lovatelliccaetani@gmail.com