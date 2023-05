Un book club è un club del libro, un gruppo di lettura. Si tratta di un gruppo di persone che si organizza e si riunisce con una cadenza piuttosto fissa per discutere di libri letti insieme.

La Compagnia del Vangelo e le suore Serve dei Poveri del convento di san Marco a Palermo hanno deciso di lanciare il primo book club di letture cristiane della città iniziando con l’antologia di scritti, curata dal compianto Gerlando Lentini, “Servire i Poveri è servire Gesù” di Giacomo Cusmano, fondatore del Boccone del Povero.

“Ciò che ci unisce come cristiani – commentano Davide Romano, fondatore della Compagnia del Vangelo, e suor Marie Jeanne Mulamba Meta, superiora del convento di San Marco – è la passione per l’Evangelo e l’amore per i Poveri, proprio come Giacomo Cusmano del quale ci piace riproporre un’antologia di suoi scritti come prima lettura da condividere del nostro nuovo book club”.

“Per partecipare al gruppo di lettura – spiegano –, basta acquistare presso il convento di piazzetta san Marco 8, a Palermo, il volume. Il ricavato della vendita sarà, naturalmente, interamente destinato alle iniziative caritative del Boccone del Povero. Chi volesse maggiori informazioni può scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o telefonare al numero 091 5610263”.

“La discussione del volume – concludono – avrà luogo presso il convento mercoledì 31 maggio, a partire dalle ore 16.00”.

