La nomina, conferita con atto formale, rientra nel quadro dell’attivazione del neoistituito Dipartimento Sanità di Assotutela, un settore strategico che si occuperà di promuovere la tutela della salute pubblica, la gestione delle emergenze sanitarie e la diffusione di buone pratiche in ambito medico-sanitario.

Il prof. Sossai, professionista di comprovata esperienza e profonda competenza nel campo della medicina, contribuirà in modo attivo alla missione dell’associazione volta alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare nell’ambito della sanità e della protezione civile.

“Con grande orgoglio accogliamo il prof. Paolo Sossai nella nostra squadra – ha dichiarato il Presidente Maritato –. La sua presenza rafforza il nostro impegno quotidiano per una sanità più efficiente, inclusiva e pronta a rispondere alle situazioni di massima emergenza con competenza e umanità. Primo obiettivo? Avviare un negoziato per Gaza e istituire un corridoio umanitario internazionale, per garantire assistenza e continuità alle cure per i pazienti cronici e oncologici.”