La propaganda politica ha il pregio di evocare suggestioni che restano però chiuse nel cassetto dei desideri. Il governo Meloni, dopo due anni dall'entrata a Palazzo Chigi, sta mostrando le sue lacune. I programmi sventolati nei comizi elettorali stanno lasciando il posto al deserto di promesse mai mantenute e a una gestione della cosa pubblica da dilettanti.

Qualcuno dice, convinto, che bisogna aspettare la fine naturale di questa legislatura. Ma se il governo Meloni in due anni non ha combinato praticamente nulla per il bene del Paese, come si pensa che lo farà nei prossimi tre anni? “La realtà ha la testa dura”, diceva Bettino Craxi che di politica se ne intendeva e in qualità di statista era stato artefice di una crescita economica da record. Giorgia Meloni, invece, è stata capace finora di rinchiudersi nel cerchio dei fedelissimi, di circondarsi di pessimi ministri, di piazzare parenti e amici nei posti che contano e di ripiegare sul vittimismo, sul piagnisteo e su complotti che esistono solo nella sua testa.

Ogni premier ha le sue caratteristiche, ma fingersi De Gaulle o Churchill, senza esserlo, non è una buona idea. Di politici che hanno assunto il ruolo dei prestigiatori, da Berlusconi in avanti, n'è piena la storia della Seconda Repubblica. Meloni non fa eccezione. Ha avuto il merito di aver frantumato il famigerato “tetto di cristallo”. Sì e ora? Ora si è trovata a fare i conti con una realtà che non risparmia nessuno: debito pubblico altissimo, forti differenze geografiche, servizi disastrati che vanno dalla sanità ai trasporti, dalla scuola alle infrastrutture, una crescita vicina allo zero, immigrati che arrivano e potenze estere che impongono le loro leggi.

Questi problemi che attanagliano l'Italia sono rimasti immutati nei due anni trascorsi del governo di Giorgia Meloni. Chi pensa che tutto cambierà nei prossimi tre anni o è un ingenuo o è un sognatore. Se un lavoratore non rende, dopo due anni viene licenziato, non è che lo paghi per altri tre anni affinché faccia altri danni. Stessa cosa dovrebbe succedere in politica. I premier vengono pagati per fare il bene del Paese, non per fare gli interessi propri e di casta. Meloni, come altri prima di lei, da Palazzo Chigi dovrebbe sloggiare, perché il tempo passa, le promesse sono rimaste lettera morta, i fatti latitano e il mondo corre, lasciandoti indietro.

“Siamo pronti”, disse la puffa mannare durante le elezioni. Ma pronti a cosa? I lavoratori continuano a guadagnare poco, i poveri annaspano, la natalità è ferma al palo, il sistema pensionistico è da terzo mondo, i giovani sono davanti a un bivio: accettare contratti precari o fuggire all'estero. E in tutto questo, Giorgia Meloni pensa a occupare la Rai e a consolare una donna pugile che le ha prese di brutto alle Olimpiade. Le persone non contano più. Nemmeno i morti di Bologna o quelli di Cutro. Conta solo sventolare bandierine, ottenere titoli sui giornali e così trovare un provvisorio sollievo al vuoto dei contenuti. Ma la politica resta un a missione orientata a un futuro che con questo governo sa solo di manganelli. I cittadini hanno vissuto un sogno. Ma solo di notte. Poi si sono svegliati e si sono accorti che stanno peggio di prima.