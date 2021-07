Webinar il 28 luglio, alle 19.00 su Google Meet.



Fra i nuovi partner è presente anche NewSicily

Si svolgerà on line, nella serata del 28 luglio, la presentazione dei partner di Network Sicily Hub, rete territoriale ideata da Confesercenti di Enna, con lo scopo di accedere ai bandi e ai fondi europei, l’internalizzazione e l’internazionalizzazione, delle imprese siciliane.

Nel corso del webinar, che avverrà alle 19.00 sulla piattaforma Google Meet, verranno presentati i partner di Confesercenti di Enna, che hanno siglato il protocollo di intesa, con il quale, poche settimane fa, è stata resa operativa la rete territoriale Network Sicily Hub.

Nella partnership figurano: WeStart, incubatore di startup, StSicily società, che si occupa di consulenza per lo sviluppo del business, formazione, ed internazionalizzazione di impresa e Epli (Ente Pro Loco) – Sicilia.

Durante l’evento on line verranno illustrate le aree di intervento del Network Territoriale che riguardano le risorse del territorio ennese, dal punto di vista storico, culturale, sociale e naturalistico, nonché gli ambiti dell’artigianato e del commercio locale, il settore enogastronomico e quello turistico. La programmazione delle prossime attività di Network Sicily Hub è articolata in varie fasi successive, che puntano alla preparazione, l’avvio, lo sviluppo e la promozione del territorio di Enna.

Il webinar costituirà, inoltre, l’occasione per presentare i nuovi partner del Network Sicily Hub, che hanno aderito in un secondo momento alla rete territoriale. Si tratta: dell’Associazione C.E.P.E.F. (Centro Europeo di Progettazione e Formazione), Assoretipmi, Associazione rete di imprese, Paolo Aghem, manager di consumer marketing, ed anche NewSicily, portale di informazione dedicato alle startup siciliane, on line da pochi mesi.

NewSicily aderisce con entusiasmo al Network Sicily Hub, in linea con la propria mission di fare comunicazione riguardante il mondo dell’economia siciliana, e prendendo in forte considerazione l’idea di crescere ulteriormente, con un’azione sinergica fra partner di rilievo.

Dopo la presentazione ufficiale dei partner, l’evento on line proseguirà con la descrizione della roadmap del Network Sicily Hub, evidenziandone le iniziative future ed i prossimi appuntamenti di incontri, per concludersi, infine, con la fase degli interventi.