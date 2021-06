Com'è il sound dell'estate 2021 per chi non si accontenta del tormentone di turno, quello che sembra durare per sempre e poi dopo qualche istante passa per sempre nel dimenticatoio di ciò che non sentiremo mai più?

Per fortuna il panorama, grazie alla ormai massiccia diffusione digitale della musica, è decisamente vario e ognuno può scegliere la sua playlist perfetta.

Chi ha voglia di partire della techno / tech house di Ross Roys ha a disposizione una playlist perfetta per guidare sognando di essere chissà dove o magari correre sotto casa. 15 tracce per un'ora e 40 minuti di musica perfetta per entrare in un universo sonoro, quello di Ross Roys, che promette sorprese.

La playlist si chiama "Summer Vibes": parte con tre brani firmati dalla stessa Ross Roys: "Wind", "Liz" e "Waves".

Subito dopo però si passa ad altro, ad esempio ai Camelphat che fanno sognare anche quando non si può ballare, al sound house sofisticato di Franky Wah e Olive che propone un remix splendido di "You're Not Alone" di Olive, una canzone splendida, già riproposta da Mads Langer in versione acustica...

Sarebbe già abbastanza ma Ross Roys mette in fila anche belle tracce di Enrico Sangiuliano, Stephan Bodzin, Sam Paganini... prima di chiudere con altre due sue produzioni: "My Heartbeat" e "Waves" nel remix di Luca Guerrieri.

Summer Vibes by Ross Roys

https://open.spotify.com/playlist/1Hhxy1CCvjLyxW1PWRHC9z?si=b14551eb7b844c4e

Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.

Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…

Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri.

Nell'autunno 2020 Ross Roys ha poi dato vita ad @TheWindow, show musicale pieno di ritmo e positività, mentre a maggio 2021 nasce Ross Roys Records, la sua etichetta discografica.