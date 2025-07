È ufficiale: Michel Emi Maritato è il nuovo Vicepresidente dell’AS Women Roma calcio a 5. La nomina è giunta nella serata di oggi, suggellando un ritorno atteso, prestigioso e strategico nel panorama del calcio nazionale femminile. Una figura carismatica, trasversale e fortemente radicata nella storia sportiva della Capitale, Maritato rappresenta un’autentica eccellenza nel mondo del calcio e delle istituzioni.

La società Women Roma calcio a 5, oggi protagonista nella massima serie del futsal femminile, accoglie con entusiasmo un uomo che non ha mai abbandonato il campo, anche quando non indossava più i colori di un club. Già nella prestigiose aS Roma Calcio V e presidente dell' AS Roma Calcio VIII, nonchè nel Sora calcio e da poco uscito dal campionato Vaticano, realtà fondamentali nella formazione calcistica del territorio regionale, Maritato ha saputo imprimere un marchio indelebile nel percorso sportivo di centinaia di giovani atleti e atlete. La sua visione non è mai stata limitata al risultato in campo, ma ha sempre mirato a costruire comunità, identità, passione «Rientro nel calcio che conta con immenso orgoglio, dopo qualche anno di assenza operativa, ma mai di lontananza emotiva. L’aria di spogliatoio, il rumore dei palloni, il grido delle tifoserie: è un mondo che scorre nelle mie vene. Oggi torno al fianco di una squadra femminile forte, determinata, con un progetto chiaro: primeggiare», ha dichiarato Maritato a caldo, dopo l’ufficializzazione della sua nomina. Ma non si tratta solo di un ritorno personale. È una dichiarazione di intenti.

Una sfida ambiziosa. Un nuovo capitolo da scrivere. Con il suo ingresso nella cabina di regia dell’AS Roma Calcio a 5 Women, Maritato porta in dote non solo l’esperienza gestionale, ma una rete di relazioni istituzionali, e sportive di primissimo piano, che potranno rappresentare un volano straordinario per le ambizioni del club. In un momento storico in cui il calcio femminile sta conquistando palcoscenici sempre più importanti, la presenza di una figura come la sua è garanzia di progettualità, stabilità e sviluppo.

Il club, in una nota, ha voluto sottolineare come la ripartenza della stagione 2025/2026 avverrà con una squadra costruita per affrontare la Serie A nazionale con determinazione e concretezza, con un gruppo dirigenziale coeso e un obiettivo preciso: essere protagonisti assoluti. La presenza di Maritato, il suo nome, il suo spessore e la sua storia, rappresentano non solo un rafforzamento organizzativo, ma anche un messaggio chiaro al panorama sportivo nazionale: la Roma è pronta. Pronta a competere. Pronta a vincere.

Pronta a scrivere un nuovo capitolo di storia nel futsal femminile. Il Vicepresidente, già noto per le sue battaglie torna così a calcare il palcoscenico che più ama: quello dello sport, dove ogni passaggio, ogni gesto, ogni scelta può cambiare il destino di una stagione, di un club, di una comunità intera.

Il calcio femminile italiano è in fermento, e la nomina di Michel Emi Maritato rappresenta oggi uno dei segnali più forti che una società potesse lanciare: c’è voglia di fare, voglia di esserci, voglia di lasciare il segno. E questa nuova vicepresidenza ne è il simbolo più concreto.