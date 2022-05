Al Domina Zagarella Sicily, esclusivo resort di Santa Flavia (Palermo), l'estate inizia presto, ovvero già il 7 maggio. Infatti la struttura riapre sabato Maggio 2022, in occasione della festa della mamma.

Tra le tante novità che renderanno unici i soggiorni qui durante un'estate 2022 che si annuncia davvero tutta da vivere, Luciano Sozzo, il nuovo General Manager del resort, presenta The Beach Luxury Club Sicily. Da giugno 2022 sarà il luogo perfetto per godersi colazioni con vista, pranzi in riva al mare, aperitivi al tramonto, dj set... e quando la luna si fa vedere sul mare, iniziano dinner show d'eccellenza dedicati anche a chi non soggiorna nella struttura. Riassumendo, The Beach, dopo il successo a Sharm anche in Sicilia sarà a Place to Be. Per iniziare a sognare basta cliccare sul nuovo sito: https://www.thebeachluxury.com.

E che succede al Domina Zagarella Sicily per "Viva la Mamma"? Il resort un pacchetto speciale che comprende un soggiorno di una o due notti in camera vista mare all'insegna del relax e dell'eccellenza. Dopo un eccellenze brunch mediterraneo, ecco una masterclass di cosmetici, un defilée di costumi da bagno di pregiata fattura ed accessori mare con rimandi alla tradizione siciliana... e molto altro. Tutti i dettagli di "Viva la Mamma" sono disponibili qui: https://bit.ly/3LCkZnM.

Tra l'altro possono godersi lo speciale brunch di domenica 8 maggio anche coloro che non soggiornano nella struttura, come racconta Domina sui suoi profili social. Ecco il programma dell'evento: si accede a Domina Zagarella Sicily dalle 12 e dalle 12:30 alle 15:30 prende vita

il brunch mediterraneo sulla terrazza vista mare il Porticello (€ 35 a persona). Oltre ai piatti d'eccellenza preparati dalla brigata del ristorante, ci si gode l'Intrattenimento musicale della band "La Variante" ed un defilé di costumi e moda mare. Inoltre, per tutte le partecipanti al brunch, Bounce back card firmata MAC Cosmetics per una prova trucco nello store di Palermo.





Domina Zagarella Sicily

https://www.domina.it/hotel/domina-zagarella-sicily/

Cos'è Domina

Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time. www.domina.it