A dieci anni dall'apertura del monoblocco SAN LUCA, ospedale lucchese spesso al centro di polemiche, ci chiediamo se è normale che la stanza blindata ove vengono ricoverati i detenuti del carcere sia ancora inagibile.

A seguito di ciò, il detenuto con la scorta deve purtroppo essere "ricoverato" in reparto, in una stanza in cui deve stare anche il personale composto da Agenti di Polizia Penitenziaria (tre agenti), con mancanza di decoro, igiene e privacy.

Vi sono anche notevoli disagi per i pazienti ricoverati per patologie varie, acute o croniche, e per il personale assistenziale.

Anche il detenuto ha bisogno di uno spazio adeguato dove ricevere assistenza, come è la stanza blindata, che oltre ad offrire privacy è anche una protezione alla eventuale "fuga" del suddetto, ma offre anche più spazio per il movimento oltre al collegamento con una videocamera diretta alle forze ordine. Anche i detenuti, che spesso si ricoverano per patologie varie hanno necessità di essere trattati umanamente secondo la loro gravità e patologia.

Sollecitiamo un intervento di ripristino della suddetta stanza indispensabile al fine di una assistenza adeguata a chi deve scontare pene e suo malgrado è ricoverato e per la professionalità di agenti e personale.

Auguriamo anche buon compleanno all'Ospedale San Luca, sperando che questa problematica venga risolta al più presto.





Sindacato Autonomo Liberale