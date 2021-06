Nasty Juice Music è uno spazio di libertà in cui si muovono tanti diversi artisti, permettendo loro di esprimersi in piena libertà. A guidare quello che è un vero e proprio collettivo c'è Davide Catania, art director di un'organizzazione nata nel lontano 2013, un'organizzazione che lavora costantemente per crescere ed affermarsi anche fuori dai confini nazionali.

"E' una crew di dj piuttosto diversi diversi tra loro", spiega Davide Catania. "Siamo però tutti uniti da una passione assoluta per la musica". Tra gli altri, del collettivo fanno parte Carmelo Prato, Dangeli, Luca Zuccarello, Luca Distefano, Mahoney, Marco Sdang, Nirsm, Domi, D Beat.

Ascoltare e magari ballare la musica di Nasty Juice Music non è difficile. Ad esempio, ogni giovedì dalle 21 alle 22 basta cliccare su www.cropofmusicradio.com e godersi Nasty Juice Radio Show. Ad esempio, 24 giugno 2021, lo show propone il dj set di una special guest d'eccezione, Francesca Gerbò. Classe 1985, Francesca frequenta il mondo del clubbing italiano negli anni 2000 quando ad ascoltare uno dei suoi tanti live set fu il direttore di un rinomato locale catanese. Da quel momento la sua carriera ha spiccato il volo e Catania è diventato il centro delle sue serate.

Nasty Juice Music, oltre allo show su Cropofmusic, per l'estate 2021 ha in programma diverse uscite su etichette discografiche. E non solo: sono previsti anche dirette per godersi live la musica degli artisti del collettivo.

https://www.facebook.com/nastyjuice