All'Elbphilharmonie di Amburgo si è svolto alle 18 di sabato 2 dicembre il sorteggio della fase finale di EURO 2024. Amburgo è una delle 10 città di EURO 2024 e ospiterà quattro partite della fase a gironi e una di quelle dei quarti di finale.

Queste le squadre partecipanti suddivise per fascia:

Fascia 1: Germania (padroni di casa), Portogallo , Francia, Spagna , Belgio , Inghilterra .





(padroni di casa), , Francia, , , . Fascia 2: Ungheria , Turchia , Romania, Danimarca , Albania, Austria





, , Romania, , Albania, Fascia 3: Paesi Bassi , Scozia , Croazia , Slovenia , Slovacchia , Cechia





, , , , , Fascia 4: Italia, Serbia, Svizzera, vincitrice spareggi A, vincitrice spareggi B, vincitrice spareggi C

Gli ultimi tre posti a EURO 2024 (squadre vincitrici degli spareggi) potranno essere assegnati a marzo 2024, dove dal 21 al 26 ci saranno sei semifinali, seguite da tre finali: le tre nazioni vincenti completeranno il tabellone a 24 squadre della fase finale.

Prima del sorteggio, come evidenziato in precedenza, le squadre erano state assegnate a una delle quattro fasce (1, 2, 3, 4) in base ai risultati nella fase a gironi di qualificazione. La Germania ospitante era testa di serie in fascia 1, assegnata automaticamente al Gruppo A. Le tre vincitrici degli spareggi sono state assegnate alla fascia 4.

Il format del torneo sarà lo stesso di UEFA EURO 2020. La partita inaugurale si disputerà il 14 giugno alla Munich Football Arena. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze.

Il torneo proseguirà quindi a eliminazione diretta con ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale che si giocherà il 14 luglio 2024 all'Olympiastadion di Berlino.

Questi i gruppi con le relative squadre in base all'esito del sorteggio:

Gruppo A

Germania - Scozia - Ungheria - Svizzera





Germania - Scozia - Ungheria - Svizzera Gruppo B

Spagna - Croazia - Italia - Albania





Spagna - Croazia - - Albania Gruppo C

Slovenia - Danimarca - Serbia - Inghilterra





Slovenia - Danimarca - Serbia - Inghilterra Gruppo D

Vincitrice spareggio percorso A - Paesi Bassi - Austria - Francia





Vincitrice spareggio percorso A - Paesi Bassi - Austria - Francia Gruppo E

Belgio - Slovacchia - Romania - Vincitrice spareggio percorso B





Belgio - Slovacchia - Romania - Vincitrice spareggio percorso B Gruppo F

Turchia - Vincitrice spareggio percorso C - Portogallo - Cechia





Crediti immagine: comunicato stampa UEFA