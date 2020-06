Dopo il nulla di fatto della scorsa settimana, giovedì 4 giugno riprenderà il mercato settimanale del giovedì. Stamane a Palazzo dell’Aquila un altro incontro tra l’Amministrazione e gli operatori del mercato ha permesso di chiarire diversi aspetti legati all’organizzazione del mercato e soprattutto l’equivoco legato ad un difetto di comunicazione tra i rappresentati delle sigle sindacali e i rappresentati. Alla fine del confronto si è trovata un’intesa: «Ovviamente – puntualizza il Sindaco Giovanni Formica si tratta anche stavolta di una sperimentazione. Nello specifico si è deciso di operare esclusivamente all’interno dell’area demaniale di Ponente, ovvero dove sino ad oggi si è sempre svolto l’appuntamento settimanale: gli ambulanti infatti hanno concordato sulla necessità di mantenere i banchi di vendita nell’originaria, riducendoli però sia in larghezza che in profondità, per garantire un corridoio centrale di ampiezza variabile tra 9 metri nel punto più largo e di 8 metri nel punto più stretto. Gli esercenti provvederanno anche ad assicurare la presenza di gel igienizzante e guanti da utilizzare per gli acquisti e cureranno l'informazione sulle misure di sicurezza da rispettare agli avventori. Siamo ben lieti che la discussione sia non solo ripresa ma anche avuto un epilogo proficuo e produttivo e quindi ripartimento. È chiaro però che il mantenimento del mercato dipenderà dal senso di responsabilità delle persone e dalla loro capacità di rispettare le regole».

Nel contempo il primo cittadino ha firmato l’ordinanza con la quale si dispone l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi delle farmacie, delle edicole, dei bar, dei ristoranti, dei fiorai, dei panifici, delle attività di ristorazione senza somministrazione e di tutti gli esercizi commerciali ad esclusione delle medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e degli outlet.

Il provvedimento richiama l’ultima ordinanza del presidente della Regione e la successiva circolare esplicativa, ma anche la circostanza che da tempo Milazzo è riconosciuta città ad economia prevalentemente turistica.

Agli esercenti viene data anche la possibilità, in queste giornate, di svolgere il servizio di consegna a domicilio dei generi alimentari e di prima necessità. L’apertura è ovviamente libera, ma coloro, che si avvarranno di tale facoltà, avranno l’obbligo di rispettare nei confronti dei propri dipendenti i turni di lavoro, il riposo infrasettimanale e comunque tutto ciò che è previsto dai contratti di lavoro e dalla normativa vigente.

Da domani – 2 giugno – dunque i negozi a Milazzo potranno essere aperti.