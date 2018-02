Luca Bertoni, trentenne o giù di lì, è dj professionista da tempo. Fa spesso ballare locali di riferimento come l'Old Fashion di Milano e ha diviso il mixer con star internazionali come Claptone, Michael Calfan, Louie Vega, David Morales, Tony Humphries, Martin Solveig, Roger Sanchez e Kenny Carpenter.

Il suo nuovo singolo si chiama "With The Sun" ed esce per Ego, label italiana conosciuta nel mondo per la qualità delle sua musica pop dance. E' un brano decisamente pop, con tastiere in bella evidenza e una sfumatura tropical che resta in testa.

"With The Sun" esce d'inverno, ma ha sonorità che orientano la mente ad immaginare una piacevole giornata estiva. Con un occhio sempre rivolto al futuro, Luca Bertoni ama definirsi come "innovatore", sempre memore però delle proprie radici e del rispetto verso il prossimo che lo contraddistingue.

Luca Bertoni è davvero molto attivo come dj: venerdì 2 febbraio è al Seven di Lugano, mentre il 3 è al Bobadilla di Dalmine (BG), per il party #Bollicine, che il club organizza in collaborazione con DV Connection. Il 5 ed il 7 febbraio invece è all'Old Fashion di Milano.





Luca Bertoni - With the Sun (Ego)

Beatport ➡️ bit.ly/2DuX72M

Spotify ➡️ spoti.fi/2mPl9yw

Apple Music ➡️ apple.co/2DjHo6J