Ultima giornata di Serie A: solo domenica sera sapremo gli esiti per coppe e retrocessioni

Tra sabato e domenica si gioca l'ultima giornata della stagione 2018/2019 del campionato di serie A. Gli incontri che ancora hanno qualcosa da dire per le coppe e per la lotta per non retrocedere si disputeranno tutti alla stessa ora, domenica alle 20:30.

Atalanta, Inter, Milan e Roma cercheranno la vittoria ad ogni costo per tentare di disputare, il prossimo anno, la Champions League. Due sono i posti ancora disponibili, con Atalanta e Inter in vantaggio su Milan e Roma che, nel peggiore dei casi, il prossimo anno disputeranno l'Europa League insieme alla Lazio.



L'Atalanta affronterà il Sassuolo con i numeri nettamente a proprio favore: imbattuti da 9 scontri diretti consecutivi (5 vittorie e 4 pareggi), i bergamaschi si sono aggiudicati le ultime 3 gare di fila segnando 11 reti e subendone soltanto 3. Il Sassuolo, da parte sua, ha perso solo una delle ultime 8 gare di Serie A arrendendosi agli avversari soltanto nell'ultima trasferta disputata con il Torino.



La Roma affronterà il Parma all'Olimpico. Anche in questo caso i numeri sono a suo favore: negli ultimi 18 scontri diretti giocati in Serie A i giallorossi non hanno subito gol in 12 occasioni, comprese le ultime 2, conquistando 14 vittorie, 3 pareggi e subendo una sola sconfitta.



Il Milan giocherà in trasferta a Ferrara contro la Spal, squadra con cui ha vinto tutti e 3 gli scontri diretti giocati in Serie A nelle ultime 2 stagioni,

mettendo a segno 8 reti contro una sola degli emiliani.



Più delicato è invece l'impegno casalingo dell'Inter che vedrà i nerazzurri affrontare l'Empoli (ex squadra allenata da Spalletti) in lotta per non retrocedere. L'Inter deve vincere per essere sicura di andare in Champions, i toscani dovranno fare altrettanto per essere sicuri di non andare in Serie B.

L'Inter ha vinto 10 delle ultime 11 partite di Serie A giocate contro l'Empoli (pareggiando una sola volta), comprese le ultime 6 di fila. L'Empoli, però, ultimamente ha vinto 3 partite consecutive, tanto che sembra essere la squadra più in forma del campionato. Gli ultimi tre successi dell'Empoli corrispondono al numero di vittorie ottenuto nelle precedenti 19 giornate dalla metà di dicembre in poi, dove i toscani avevano totalizzato anche 4 pareggi e 12 sconfitte.



Lo scontro decisivo per non retrocedere si disputerà al Franchi tra Fiorentina e Genoa che nell'ultima parte della stagione si sono date battaglia per stabilire tra le due chi dovesse detenere il record di risultati negativi.

In base ai numeri, 7 degli ultimi 10 scontri diretti giocati in Serie A tra queste due squadre sono finiti in parità, 2 le vittorie per la Fiorentina ed una vittoria per il Genoa.

La Fiorentina ha perso 5 partite di fila, le ultime 4 per 1-0. L'ultima squadra a perdere 5 partite consecutive con il risultato di 1-0 nei 5 principali campionati europei è stato l'ESTAC Troyes (in Ligue 1) tra Dicembre 2002 e Febbraio 2003.

Il Genoa (che si trova al 18° posto) è in zona retrocessione per la prima volta nella sua stagione, così come la Fiorentina.

41 anni fa, il 7 maggio 1978, era accaduta la stessa cosa. La Fiorentina di Antognoni ed il Genoa di Pruzzo si trovarono di fronte a giocarsi la salvezza a Firenze all'ultima giornata. I viola si salvarono, nonostante il pareggio per 0-0, grazie all'Inter che a San Siro sconfisse il Foggia per 1-0 con una rete di Scanziani che condannò i pugliesi che finirono in B insieme al Genoa.



Ultima sfida salvezza è quella tra Cagliari e Udinese con i friulani, gli unici a rischiare la B, che hanno bisogno di 1 solo punto per essere certi della salvezza. Una partita dall'esito scontato, visto che il Cagliari giocherà solo per dare l'arrivederci ai propri tifosi per la prossima stagione di Serie A.